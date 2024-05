Den danske fodboldklub Brøndby IF brager op på børsen tirsdag morgen.

Kort efter børsåbning stiger Brøndby-aktien således med 20 pct.

Det sker efter at Brøndby IF mandag tog et stort skridt mod det danske fodboldmesterskab med en 2-0 sejr over Silkeborg på udebane. Senere mandag spillede FC Midtjylland uafgjort 3-3 mod FC Nordsjælland, hvilket betød at de to klubber nu har det samme antal point i Superligaen.

Dog har Brøndby IF en markant bedre målscore og kan derfor med en sejr på søndag mod AGF på hjemmebane sikre sig det danske mesterskab.

Vinderen af det danske mesterskab får en plads i kvalifikationen til den europæiske Champions League turnering, hvor et avancement til gruppespillet indbringer millioner af kroner.

Brøndby IF-aktien er steget med 64 pct. det seneste år.

