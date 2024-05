Den danske kosmetik- og detailkæmpe Matas har tirsdag morgen præsenteret sit resultat for finansåret 2023/2024.

Her lander selskabet et resultat efter skat på 169 mio. kr., hvor det i det foregående regnskabsår var 322 mio. kr.

Matas har i løbet af året opkøbt den svenske kosmetikkæde KICKS og det præger regnskabet præg af. 7 måneder af året er påvirket af opkøbet, og det betyder at omsætningen for Matas Group er gået væsentligt frem.

Omsætningen lander derfor på 6,7 mia. kr. mod 4,4 mia. kr. i 2022/2023.

Opkøbet betyder også, at gruppens driftsindtjening målt på EBITDA for første gang overstiger 1 mia. kr.

Den organiske omsætningsvækst for Matas lander på 7,8 pct. for året, mens den for KICKS landede på 1,6 pct.

»2023/24 var et milepælsår for Matas Group. Efter 75 års fremgang i Danmark opkøbte vi KICKS og blev den nordiske markedsleder. Det var også et rekordår. Kundetilfredsheden forblev på et historisk højt niveau. Koncernens EBITDA passerede 1 milliard kr. for første gang,« udtaler adm. direktør Gregers Wedell-Wedellsborg of fortsætter:

»Og Matas, eksklusive KICKS, er på vej til at nå vores finansielle ambition for 2025/26 næsten to år før tid med en omsætning på DKK 4,8 milliarder og en organisk vækst på næsten 8 pct.«

I forbindelse med regnskabet vil Matas også sende penge til aktionærerne i form af udbytte.

Matas-aktien er steget med 35 pct. det seneste år.

