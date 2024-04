Det er gået fremad for den danske bryggerikæmpe Royal Unibrew i årets første kvartal.

Det afslører selskabet i et såkaldt trading statment, som er sendt ud torsdag efter børsluk. Her melder Royal Unibrew også, at selskabet hæver sine forventninger til indtjeningen for hele året.

Royal Unibrew regner således nu med, at den organiske vækst i indtjeningen (EBIT) for 2024 bliver på mellem 9-19 pct., hvor man tidligere havde forventet at den ville blive på mellem 5-15 pct.

I meddelelsen melder Royal Unibrew også om fremgang i første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.

Bryggeriets volumen - målt i mio. hektoliter - lander på 3,7 i første kvartal af 2024 mod 2,8 i første kvartal sidste år.

Omsætningen for kvartalet lander på knap 3,2 mia. kr. mod 2,5 mia. kr. sidste år. Dette skyldes dog i høj grad opkøbene af Vrumona i Holland og San Giorgio i Italien, fremgår det af meddelelsen.

Bundlinjen går også frem i årets første kvartal. Den lander på 100 mio. kr. mod 98 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.



