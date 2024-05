Shape Robotics-aktien bliver sendt ned med op mod 8 pct. kort efter dagens børshandel er skudt i gang.

Den bakkende kurs sker efter det danske selskab tirsdag morgen har præsenteret friske regnskabstal for årets første kvartal.

Shape Robotics har i løbet af det seneste kvartal omsat for 34.871 mio. kr mod 18.980 mio. kr. i samme periode sidste år.

Justeret EBITDA lander på -6.960 kr. mod -1.395 i samme kvartal i 2023. EBITDA lander også i et dårligere resultat end samme periode sidste år. Således lyder tallet på -7.453 mio. kr. mod -1.395 mio. kr. i første kvartal 2023.

EBITDA er et tal for driftsresultatet. Driftsresultatet udtrykker, hvor effektiv virksomheden er til at drive selve forretningen. Det rene driftsresultat er EBIT, mens EBITDA er når man ikke fratrækker udgifter til nedskrivninger og afskrivninger.

Bundlinjen viser et underskud på -14.019 mio. kr. Det er markant større end underskuddet i samme kvartal sidste år, der lød på -4,5 mio. kr.

Shape Robotics-aktien er det seneste år gået frem med 30,4 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



