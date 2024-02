Der spekuleres lige nu i, hvorvidt et mindre dansk biotekselskab kan blive en seriøs konkurrent til medicinalmastodonterne Novo Nordisk og Eli Lilly.

Det påpeger Saxo Banks investeringsstrateg, Oskar Barner Bernhardtsen, om danske Zealand Pharma. Hvorfor? Fordi Zealand Pharma sidder på to midler, der rummer et stort potentiale. Det ene navn, der er interessant, er Survodutide

»Det aktive stof i medikamentet hedder Survodutide, og det interessante er, at Zealand tidligere har vist, at dette stof hjælper patienter med vægttab,« udtaler han.

Patienter, der tager Survodutide, taber sig med op til 18,7 pct. over 46 uger alt efter hvilken dosis de er på, forklarer strategen.

»Derfor spekulerer flere i om Zealand Pharmas, måske fremtidige produkt, baseret på Survodutide, kan blive et seriøst alternativ til Novo Nordisk og Eli Lilly.«

Det er ifølge ham også forklaringen på, at Zealand Pharmas aktie er blevet sendt op med over 500 pct. de sidste to år.

Men som investor bør du gøre dig klart, hvad du reelt køber, hvis du køber Zealand Pharma-aktien, påpeger Oskar Barner Bernhardtsen.

Det skyldes, at Zealand Pharmas reelle omsætning med hans ord lige nu er nærmest nul. Det er heller ikke de produkter, som Zealand Pharma har på hylderne, der retfærdiggør Zealand Pharma-aktiens eksplosive kursstigning. Nej, det handler om pipelinen, altså de midler, som Zealand Pharma udvikler på.

Det handler om de aktive stoffer survodutide og petrelintide, der med strategens ord »er værd at se nærmere på som investor.«

Fase 2-studiet har vist, at Survodutide er effektivt mod fedtlever og fremmer vægttab, forklarer Saxo Bank. Det hører dog med til historien, at fase 3-studiet for behandling af fedme kun lige er begyndt. Det betyder kort sagt, at et produkt fra Zealand Pharma kan ligge to-tre år ude i fremtiden.

Til den tid ventes Novo Nordisk og Eli Lilly at stå klar med deres egne nye kandidater, understreger Saxo Bank-strategen.

Zealand Pharmas middel ventes heller ikke at revolutionere markedet, fordi patienterne også oplever bivirkninger som kvalme, opkast og diarré - lignende bivirkninger kan også opleves ved Novo Nordisks fedmemiddel Wegovy og Eli Lilly-midlet Zepbound. Når Zealand Pharma alligevel nævnes, så skyldes det, at selskabet kan sidde på et alternativ til eksisterende behandlinger - afhængig af Novo Nordisk og Eli Lillys evne til at opfylde efterspørgslen i fremtiden, forklarer Saxo Bank-strategen.

»Survodutide er derfor fortsat bestemt interessant, og der vil helt sikkert være et marked, når og hvis produktet godkendes, men det vil nok mere være et substitut til de eksisterende produkter fra Novo Nordisk og Eli Lilly i en mangel på bedre, hvis de to store virksomheder om et par år fortsat har problemer med at følge med efterspørgslen.«

Zealand Pharma kan stadig blive en markant spiller på vægttabsmarkedet, trods den hårde konkurrence fra Novo Nordisk og Eli Lilly. Det skyldes det andet middel, som Zealand Pharma har i sin pipeline, petrelintide.

Zealand Pharmas petrelintide-projekt i fase 1 har vist færre bivirkninger sammenlignet med nuværende vægttabsmedicin og kunne potentielt tilbyde et effektivt vægttabsalternativ med færre bivirkninger. Selvom produktet befinder sig i de tidlige udviklingsfaser og en eventuel lancering ikke forventes før 2030 eller senere, kan petrelintides potentiale tegne en lovende fremtid for Zealand Pharma, vurderer man hos Saxo Bank.

For Zealand Pharma er petrelintide og survodutide de centrale projekter, der er værd at følge i 2024. Vigtige milepæle inkluderer resultater fra fase 2-studiet af survodutide for NASH-behandling og den forventede annoncering af et fase 3-studie for vægttab med survodutide. Mest afgørende bliver dog resultaterne fra det 16 ugers studie med petrelintide, som vil vise langtidseffekter på vægttab og bivirkninger, bemærker Oskar Barner Bernhardtsen.

Det er den begivenhed, som Saxo Bank-strategen tror, der kan »rykke aktien mest.«

Hvis tallene bliver som håbet, kan det ende med, at Zealand Pharma undersøger Petrelintide i et fase 2-studie. Zealand Pharma står over for en periode med høj risiko, hvor forskningsresultater vil være afgørende for aktiekursen.

»Zealand Pharma er derfor fortsat en aktie i den helt høje risikokategori, hvor forskningsresultater kommer til at diktere aktiekursen de næste mange år,« understreger man hos Saxo Bank.

