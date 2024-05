Nvidia satte endnu en kursrekord i tirsdagens handel.

Chipaktien handlede for første gang over kurs 1.100 dollar. Aktien lukkede helt præcis i kurs 1.140 dollar efter at være steget med 7 pct. i løbet af dagen.

Dermed er Nvidia nu steget 20 pct. efter chipkæmpen tog markedet med stormen i sidste uge, da de offentliggjorde deres regnskab for første kvartal.

Læs også: Nasdaq-indekset slår rekord



Tirsdagens udvikling i Nvidia-aktien skete efter erhvervsmanden Elon Musk søndag meddelte, at han har rejst 6 mia. dollar til hans kunstig inteligens startup, xAI. Det skriver Yahoo Finance.

Ifølge mediet planlægger Elon Musk at bruge Nvidias chip til hans nye supercomputer, der skal bruges til at drive xAI' chatbot ved navnet Grok.

Siden årets start er Nvidia-aktien stukket af med knap 137 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.

Få tip til at spare på kvalitetsmad i den seneste udgave af podcasten Spar Kassen, hvor kok og forhenværende dommer i Masterchef, Thomas Castberg, giver sine bedste råd til hurtig, billig mad - og grillen.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.