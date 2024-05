De globale aktiemarkeder har leveret pæne stigninger i år indtil videre, og spørger man chefstrateg i pensionskæmpen PFA, Tine Choi Danielsen, så kan det sagtens fortsætte året ud. I et interview med Euroinvestor fortæller hun, at hun tror aktiemarkedet vil stige 5 pct. fra de nuværende niveauer.

Der er dog et scenarie, som kan afspore den yderligere kursfest. Et scenarie, som chefstrategen kalder »det absolut største skrækscenarie på markedet lige nu«:

»Hvis inflationen ikke kommer ned, og vi ender et sted, hvor Federal Reserve måske skal sætte renten op, så vil det være det absolut største skrækscenarie lige nu,« siger Tine Choi Danielsen.

Selvom investorerne er gået fra at regne med op mod 7 rentenedsættelser i USA i 2024 ved årets start til nu kun at regne med en enkelt, så er forventningen nemlig stadig, at det næste træk fra centralbanken bliver en rentesænkning. Og det er vigtigt, påpeger chefstrategen, fordi det har været med til at understøtte de pæne kursstigninger på aktiemarkedet i år.

Det globale aktiemarked har - målt fredag eftermiddag - leveret et samlet afkast på 9,5 pct. siden årsskiftet. Endnu bedre ser det ud, hvis man kigger på udviklingen i USA og Europa, hvor det toneangivende amerikanske S&P 500-indeks har leveret 11 pct., og det brede europæiske Stoxx 600-indeks har leveret 11,3 pct. i år indtil videre.

Hvis stemningen vender og investorerne begynder at frygte, at renten bliver sat endnu højere op, så kan det få store konsekvenser for aktiemarkedet vurderer Tine Choi Danielsen.

»Den dag, hvor vi alle sammen bliver bekymrede og begynder at tro, at Federal Reserve skal hæve renten, så nøjedes vi nok ikke med at se, at aktiemarkedet falder et par procent. Så skal det nok falde mere end 5 pct. fra de nuværende niveauer,« siger hun.

Hun mener derfor, at det er mindre vigtigt, om Federal Reserve vælger at sænke renten en eller to gange i år. Så længe retningen stadig er nedad.

Der er også personer i markedet, som tror, at der overhovedet ikke kommer nogen rentenedsættelser i USA i 2024. En af dem er adm. direktør i Goldman Sachs, David Solomon, hvilket du kan læse mere om her.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



