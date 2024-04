Nu ser udviklingen ud til at vende.

Med forårets indtog er det normalt, at boligudbuddet stiger, og dette år er ingen undtagelse.

Det står klart med Boligsidens nye tal for boligudbudet i marts, der viser, at antallet af boliger til salg er steget med 2.696 eller 5,9 pct. den seneste måned.

Læs også: Sådan finansierer du dit drømmesommerhus: Her er den optimale løsning

Det er helt normalt, at der kommer flere boliger til salg i marts, men i år er stigningen større end normalt.

Dog er der ikke nogen dramatisk forklaring bag denne stigning, lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker hos Nordea Kredit:

»Det skyldes det i øjeblikket lave udbud af huse og fritidshuse. For når der ikke er ret meget til salg, skal der ikke opsættes ret mange flere til salg-skilte, før der er tale om en stor procentvis stigning. Boligmarkedet er således stadig i gang med at normalisere sig oven på nogle atypiske år under corona, hvor interessen for at købe bolig var ualmindelig stor.«

Eftersom udbuddet følger de klassiske sæsonmønster er de hos Nordea Kredit heller ikke bekymret for det stigende udbud.

Læs også: ‘Amatøragtigt’: Nu skal skatteminister forklare sig

Hvis man zoomer ind på kortet, så er der dog nogle geografiske forskelle på udviklingen i boligudbuddet. På Frederiksberg og København er udbuddet af ejerlejligheder faldet i marts.

Det vurderer Nordea Kredit skyldes boligskattereformen.

»Mange købere fremskød deres køb af lejlighed til inden årsskiftet for at opnå en skatterabat, mens mange sælgere fremskød deres salg for undgå prisfald. Det betyder, at aktiviteten blev presset sammen inden årsskiftet. Derfor har vi set en meget stille start på 2024,« forklarer Lise Nytoft Bergmann.

Det er dog ikke endnu betydet store prisfald på ejerlejlighedsmarkedet, som man ellers frygtede.

Dog er det for tidligt helt at aflyse muligheden for faldende priser, lyder det fra chefanalytikeren, som tilføjer, at der lige nu ikke er noget, der tyder på, at det bliver dramatisk.

»For godt nok står køberne ikke i kø for at skrive under på en ejerlejlighed – men dagens tal viser, at sælgerne også holder igen. Det forholdsvist stabile udbud på ejerlejlighedsmarkedet tyder i hvert fald på, at der lige nu er nogenlunde balance mellem antallet af købere og antallet af sælgere,« fortæller chefanalytikeren.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.



Læs også: Tænk dig om en ekstra gang: Her er de usynlige udgifter ved et sommerhus



Læs også: Derfor skal danske boligejere glæde sig over tysk nedtur