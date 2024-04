Ugens første handelsdag er slut, og det danske eliteindeks C25 endte dagen i et plus på 0,3 pct.

Dermed tog aktierne tydeligvis ikke særlig stor bestik af konflikten i Mellemøsten, der i weekenden fik føjet endnu et kapitel til sig, da Iran natten til søndag gennemførte et omfattende missil- og droneangreb mod Israel.

Fra Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, skyldes stemningen på aktiemarkedet herhjemme i dag, at investorerne lige nu føler sig sikre på, at konflikten ikke eskalerer yderligere.

»Israel ved godt, at Vesten er bag dem. Og det betyder, at hvis Iran dummer sig, så ved de, at de kommer til at mærke en jernnæve fra Israel, der teknologisk er flere niveauer foran Iran, og det tager investorerne bestik af,« siger han til Euroinvestor.

Kigger man på de enkelte aktier i eliteindekset, er aktien i ISS dagens helt store vinder med en stigning på 4,1 pct.

Servicekæmpen har blandt andet fået opmærksomhed fra storbanken Goldman Sachs, der har opjusteret sin anbefaling på aktien til 'køb' fra 'neutral'. Desuden er storbankens kursmål en del højere end ISS' nuværende kurs.

»ISS har haft det forfærdeligt svært de sidste to-tre år,« siger Per Hansen, som tilføjer at selskabet i en række tilfælde har truffet nogle beslutninger, der har fået investorerne til at trække følehornene til sig. Blandt andet ved at have indgået en tiårig aftale med Deutsche Telekom.

»Investorerne er nervøse for, hvad der sker i morgen, men så kommer Goldman Sachs og siger, man hæver kursmålet og anbefaler aktien,« siger han om aktiens bevægelse i dag.

I bunden af indekset befinder Ørsted-aktien sig, der har mistet pusten med 2,1 pct. i dagens handel.

Per Hansen fortæller, at aktien typisk har tendens til at bevæge sig alt efter købs- og salgsinteressen på dagen.

»Ørsted har haft et par gode dage, men efter gode tager nogen måske gevinster hjem. Der kan hurtigt komme en større sælger forbi og trykke aktien ned.«

Ørsted-aktien er den seneste måned steget næsten 12 pct.

