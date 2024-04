Godmorgen og velkommen til ugens sidste finansielle overblik.

Ugen har været fuld af vigtige begivenheder for investorerne – herunder inflationstal fra USA og nyt fra Den Europæiske Centralbank i går, torsdag. I dag rundes ugen af med svenske inflationstal, påpeger Nordea i et morgenskriv.

Desuden vil et par direktører fra den amerikanske centralbank, Fed, stille sig på talerstolen, og ifølge Sydbank kan talerne blive interessante »i lyset af onsdagens genstridige inflationsrapport fra USA.«

»Hvis Fed-direktørerne giver udtryk for, at inflationsudviklingen er et udtryk for, at pengepolitikken ikke er tilstrækkelig stram, og rentenedsættelser må udskydes, kan renterne blive presset op,« skriver Sydbank fredag morgen.

Vi starter den finansielle overflyvning i Kina, hvor markederne lige nu er åbne for handel.

De kinesiske aktier mister pusten med 1,7 pct., når man kigger på det teknologitunge Hang Seng-indeks, der hører til i Hong Kong.

Også de kinesiske aktier, der er noteret på fastlandet, bakker her til morgen – dog ikke i samme omfang. Her lyder faldet på 0,3 pct. for CSI 300-indekset.

Omvendt stiger de japanske aktier. Investorerne sender det ledende Nikkei-indeks op med 0,4 pct. her til morgen.

I Europa står de europæiske aktier til at stige, når handlen om få timer går i gang herhjemme. Futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, indikerer en stigning på 0,6 pct.

De amerikanske aktier står lige nu ikke til at lave de store bevægelser, når handlen senere i eftermiddag dansk tid går i gang på den anden side af Atlanten. Futures for det tonegivende indeks S&P-500 indikerer en stigning på 0,02 pct. Det samme gælder det teknologitunge indeks Nasdaq, mens det industritunge Dow Jones ventes at gå frem med 0,07 pct.

Olieprisen er steget lidt siden i går morges. En tønde af den amerikanske WTI-olie koster onsdag 85 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster 90,2 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen stiger fortsat. En ounce af det ædle metal koster nu 2.385,22 dollar, hvilket er 0,3 pct. mere end samme tid i går.

Guldet er værd at følge, fordi guld opfattes af mange som en sikker havn i krisetider og har historisk klaret det godt i perioder med modvind på aktiemarkedet.

Kryptovalutaen bitcoin stiger 0,5 pct. og koster nu 70.868 dollar. Siden årsskiftet er den digitale valuta braget frem med 65 pct.

Artiklen er oprindelig bragt på Euroinvestor.



