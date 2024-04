De amerikanske aktier dykker markant i den amerikanske børsåbning onsdag.

Det sker efter at der onsdag eftermiddag dansk tid, er landet friske inflationstal som var højere end ventet hos analytikerne. Det kan du læse mere om her.

Således falder det toneangivende S&P 500-indeks med 1,1 pct. kort efter markedsåbning. Det teknologitunge Nasdaq-indeks falder ligeledes med 1,1 pct. kort efter den amerikanske børsåbning, mens Dow Jones-indekset falder med 1,2 pct.

Blandt de mest faldende aktier i S&P 500-indekset er Deckers Outdoor, som går tilbage med 6 pct. og Invesco som går tilbage med 4 pct.

Også hjemme i Danmark er aktierne faldet efter offentliggørelsen af de amerikanske inflationstal. Det danske eliteindeks, C25, gik fra at handle lige omkring nullet, til nu at være nede med 0,9 pct.

De amerikanske inflationstal har fået investorerne til at dæmpe deres forventninger til, hvor mange gange den amerikanske centralbank vil sænke renten i 2024. Det sker blandt andet, fordi inflationen i marts steg med 0,4 pct. sammenlignet med februar - hvilket var mere end markedet havde forventet.

Ifølge cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Stramer, vidner dagens tal om, at inflationen i USA ikke er under kontrol. Udviklingen får økonomen til at pege på, at det slet ikke er sikkert, at der kommer en rentenedsættelse i USA i 2024.

»Det er bestemt ikke utænkeligt at den første rentenedsættelse først kan komme på tale senere på året eller ligefrem helt udebliver i år,« skriver han i en kommentar.

Mens investorerne sender aktierne ned, er markedsrenterne blevet sendt op:

»De finansielle markeder har reageret ved at handle dollaren en del stærkere, mens de amerikanske renter er steget ret markant. Det har også smittet af på de europæiske renter, som også er steget en del oven på nyheden,« skriver chefanalytiker i Danske Bank, Bjørn Tangaa Sillemann i en kommentar.

Den 10-årige amerikanske statsrente har således krydset 4,5 pct. onsdag, skriver CNBC.

Du kan læse om, hvad dagens inflationstal fra USA kan betyde for de danske boligejere her.

Artiklen er oprindelig bragt på Euroinvestor.



