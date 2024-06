Faldet i ALK-Abello er taget tirsdag morgen.

Selskabet, der primært laver allergimedicin, startede i rødt med et fald på 1,2 pct. Cirka en time efter børsåbning er aktien nede med 7 pct. til kurs 142,2 kr.

Tilbagefaldet sker samme dag som ALK holder kapitalmarkedsdag.

Som optakt til handelsdagen offentliggjorde medicinalselskabet mandag aften deres strategiplan for 2028. En plan der ud fra morgenens kursreaktion ikke ser ud til at falde i investorernes smag.

Den opdaterede strategi, som går under navnet Allergy+, vil blive uddybet foran analytikere og investorer på kapitalmarkedsdagen tirsdag, bemærker Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, i en kommentar tirsdag morgen.

Han påpeger, at i perioden frem mod 2028 er det ambitionen, at ALK skal vokse med mindst 10 pct. om året omsætningsmæssigt. Derudover er ambitionen, at EBIT-marginen skal op på 25 pct. frem mod 2028.

EBIT-marginen kaldes også for overskudsgraden, og den følges nøje af investorer og analytikere, da nøgletallet er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen i virksomheden, der er tilbage, når selskabet har betalt sine driftsomkostninger.

»Forud for kapitalmarkedsdagen har jeg set analytikere, som kigger noget over 25 pct. i EBIT-margin frem mod 2030,« forklarer investeringsøkonomen og tilføjer:

»Der kan naturligvis nå at ske en del efter 2028, og investorerne vil nok antage at ambitionerne er det som ALK-Abello føler sig ret sikre på, at de kan indfri og forhåbentlig endda overgå.«

Før børsåbningen påpegede Per Hansen, at han forudså marginvurderingerne til at være en af de ting, som ville komme til »kurseksamen« i dag. Det store spørgsmål er nemlig: Er ambitionerne ambitiøse nok?

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

