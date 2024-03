Donald Trumps børsnotering af hans sociale medie Truth Social kom stærkt fra start på dens første handelsdag tirsdag.

Aktien som går under navnet Trump Media & Technology Group steg op til 50 pct. i starten af dagens handel, men senere kom der mere ro på DJT-aktien som lukkede med en stigning lige over 16 pct.

På trods af en flot første handelsdag, så er forventningen til aktien på længere sigt dog noget mere tvivlsom. Det skriver finansmediet Bloomberg News.

I hvert fald er der ikke store forventninger fra Julian Klymochko, der er administrerende direktør hos kapitalforvalteren Accelerate Financial Technologies.

Læs også: Sydbank ser størst afkast her: 'Åbenbaring' burde overbevise investorerne

»De underliggende forretningsgrundlag vil betyde noget på et tidspunkt. Aktien kan kun trodse tyngdekraften så længe. DJT er moderen til alle meme-aktier,« siger han til finansmediet.

En meme-aktie er en aktie, der har tiltrukket sig opmærksom på sociale medier uden, at interessen nødvendigvis bunder i selskabets nøgletal eller fundamentale værdier.

Hvis man dykker ned i virksomhedens nøgletal, så har de kæmpet med at levere et overskud. I september havde de tabt 49 mio. dollar i de forgangne ni måneder, mens de leverede kun 3,4 mio. dollar i omsætning.

Før noteringen havde Trump Media advaret om, at de ville gå konkurs, hvis børsnoteringen ikke blev gennemført. Dette er nu undgået, og den næste udfordring bliver at undgå et udsalg af aktier og dermed en kæmpe aktienedtur, hvilket er en skæbne mange meme-aktier har været udsat for.

Donald Trump ejer selv 58 pct. af aktierne i Trump Media & Technology Group. Ham og andre storaktionærer må dog ikke sælge ud af deres aktier de første seks måneder af aktiens tid på børsen.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



Læs også: Ser potentiale i C25-selskab: 'Er ikke til at komme udenom'

Læs også: Ørsted opnår vigtig myndighedsgodkendelse