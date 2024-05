Efter en kursnedtur tirsdag er der lidt positivt nyt for et af de amerikanske techselskaber.

Analysehuset Baird har valgt at opjustere anbefalingen fra hold til køb.

Det er softwareselskabet Datadog, som Baird har ændret syn på.

Samtidig er kursmålet blevet hævet fra 130 dollar til 140 dollar. Sammenlignet med tirsdagens lukkekurs betyder det, at Baird ser et kurspotentiale i aktien på 24,5 pct.

Bairds opgradering af selskabet kommer efter, at aktien tirsdag faldt med 11,5 pct. Datadog havde netop udgivet resultater for første kvartal, men tallene fik altså en kølig modtagelse på Wall Street.

Datadog er et SaaS-selskab. Det står for software as a service, hvilket betyder at selskabet levere softwareløsninger til andre selskaber.

Selvom regnskabet fik en dårlig modtagelse på markedet, ser det ikke ud til at give analytikerne bange anelser for selskabets fremtid.

43 analytikere dækker aktien ifølge tal fra Bloomberg. 31 af dem anbefaler at købe aktien, mens 12 af dem har en hod-anbefaling.

Ingen analytikere anbefaler at sælge aktien.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



