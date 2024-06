Det kan være ganske fornuftigt at fylde sin portefølje med en smule kryptovaluta.

Sådan lyder det fra Michael Friis Jørgensen, aktiechef i HC Andersen Capital, i forbindelse med, at han har taget et kig på privatinvestoren Mathias fra Hernings portefølje.

Den 32-årige privatinvestors portefølje består af aktier i blandt andet boligudlejningstjenesten Airbnb, underholdningstjenesten Disney og den amerikansk storbank Citigroup, men altså også bitcoin.

»Jeg kan jo godt lide det, fordi det er jo et spørgsmål om, at han er teknologiinteresseret,« siger aktiechefen blandt andet, som selv har bitcoin i sin egen portefølje.

Aktiechefen understreger, at han ikke spekulerer i bitcoin, men at han bruger kryptovalutaen til at diversificere sin portefølje.

»Jeg spekulerer ikke i bitcoin, men jeg bruger det lidt som sådan en beskyttelse mod, hvis der sker nogle vilde ting ude i verden, så kommer resten af min aktieportefølje sandsynligvis til at at lide,« siger han

Ifølge ham bør man dog være forsigtig med at lade den digitale valuta fylde en for stor andel af sin portefølje.

Bitcoin er siden årsskiftet oppe med næsten 58 pct. Til sammenligning er det danske C25-indeks gået frem med lidt mere end 8 pct.

I videoen kan du se Michael Friis Jørgensen gennemgå Mathias' portefølje med hjælp fra vært Bodil Johanne Gantzel





Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

