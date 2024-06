En fejl under en softwareopdatering mandag morgen førte til, at New York Stock Exchange (NYSE) fejlagtigt stoppede handlen med omkring 40 aktier og viste mærkelige handler med et fald på 99% for virksomheder, herunder aktieguruen Warren Buffetts investeringsselskab, Berkshire Hathaway.

Det skriver Bloomberg News.

Fejlen blev løst efter cirka 45 minutter, da Consolidated Tape Association, som drives af en NYSE-datterselskab, skiftede til et backup-datacenter.

NYSE meddelte, at de vil annullere de fejlramte handler i Berkshire Hathaway og undersøger de fejlagtige handelsstop for eventuelle annulleringer. Fejlen opstod omkring kl. 9:45 i New York, da CTA implementerede en ændring i softwaren, der styrer visning af åbningskurser. Cirka et dusin handler med Berkshire Class A-aktier blev gennemført til 185,10 dollar, selvom aktien lukkede til 627,400 dollar fredag.

Fejlen påvirkede ikke Nasdaq-aktier og havde minimal indvirkning på det bredere marked. Tidligere på ugen oplevede S&P 500 Index en fejl, der efterlod indekset uden live-prisfastsættelse i over en time.

Steve Sosnick fra Interactive Brokers og Jonathan Corpina fra Meridian Equity Partners udtrykte begge undren over hændelsen og søgte forståelse for, hvordan fejlen opstod. Handelsafbrydelser styres normalt af handelsbånd for volatilitet, hvor alle bud- og salgsordrer konsolideres og distribueres globalt.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Hør mere om vilde prisfald - og ikke mindst de seneste prisfald på flere Tesla-modeller i sidste uge - i den seneste udgave af Spar Kassen.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.