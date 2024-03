Børshandlen er blevet skudt i gang på danske fondsbørs. Her er fire aktier, der stjæler opmærksomheden fra morgenstunden.

Novo Nordisk

Mandag morgen ligger Novo Nordisk-aktien i grønt med en stigning på 1,3 pct. til kurs 917 kr.

Det sker efter, at blandt andet den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt Novo Nordisks storsællert Wegovy til at forebygge alvorlige hjerte-kar-sygdomme. Det kan du læse mere om her.

Derudover har ABG Sundal Collier skruet op for kursmålet på Novo Nordisk-aktien. Finanshusets kursmål lyder nu på 1100 kr. mod før 900 kr., viser data fra Bloomberg.

Desuden fastholder ABG sin anbefaling 'køb'. Det kan du læse mere om her.

Zealand Pharma

I den anden ende af C25-indekset ligger medicinalaktien Zealand Pharma, der falder med 3,9 pct. til kurs 708 kr.

Aktien er steget flot den seneste tid. Bare over den seneste måned er Zealand-aktien oppe med 48 pct. Hvorfor aktien falder her til morgen er der dog ikke nogle specifikke selskabsnyheder, der kan forklare.

Ørsted

Aktien i energiselskabet Ørsted går frem med 1,3 pct. til kurs 377,3 kr.

I slutningen af sidste uge kunne man læse, at en række direktører i energiganten havde valgt at købe op i selskabet.

Det største køb af aktier blev foretaget af Per Mejnert Kristensen, som har det øverste ansvar for Ørsted i Den Asiatiske Stillehavsregion.

Du kan læse mere om den historie her.

Brøndby IF Fodbold

Søndag kunne Brøndby IF hive en 2-1 sejr med hjem over Viborg.

Alligevel falder BIF-aktien med 7,1 pct. mandag morgen til kurs 0,6 kr.

Læs også: Finanshus skruer op for Novo-kursmål: Ser aktien stige mere end 20 pct.

Læs også: EU truer med at gøre biler meget dyrere: 'Kan ramme hårdt'