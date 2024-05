Børshandlen er blevet skudt i gang på danske fondsbørs. Her er fire aktier, der stjæler opmærksomheden fra morgenstunden.

FLSmidth

Det danske industriselskab FLSmidth tiltrækker sig opmærksomhed tirsdag.

FLS-aktien stiger med 2,2 pct.

Det sker efter at FLSmidth har fået opjusteret sit kursmål hos JP Morgan fra 310 kr. per aktie til 400 kr. per aktie. Storbanken har en 'overvægts'-anbefaling på aktien.

Det seneste år er FLS-aktien steget med 28,6 pct.

Demant

Mod toppen af det danske C25-indeks finder vi Demant-aktien som stiger efter et par minutters børshandel.

Demant-aktien stiger således med 0,6 pct. kort efter børsåbning.

Det sker efter at Jefferies har sænket sit kursmåk fra 305 til 275 kr., mens Citigroup har hævet sit kursmål fra 285 til 340 kr. per aktie.

Zealand Pharma

I toppen af det danske eliteindeks finder vi også Zealand Pharma-aktien.

Det danske biotekselskab stiger med 1,5 pct. fra morgenstunden.

Det sker efter at det amerikanske analysehus Cantor Fitzgerald har indledt dækning af selskabet med en Overvægts-anbefaling. Det seneste år er Zealand Pharma-aktien steget med 125 pct.

Ørsted

Mod bunden af C25-indekset finder vi den danske energikæmpe Ørsted.

Ørsted-aktien falder med 1,9 pct. kort efter markedsåbning.

Det seneste år er Ørsted-aktien faldet med 34 pct.

