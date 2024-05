Børshandlen er blevet skudt i gang på danske fondsbørs. Her er fire aktier, der stjæler opmærksomheden fra morgenstunden.

Bavarian Nordic

Investorerne sender aktien i den danske vaccineproducent Bavarian Nordic op med 3,3 pct. og aktien indtager dermed topplaceringen blandt C25-aktierne.

Udviklingen sker efter de amerikanske myndigheder torsdag advarede om, at der er udbrudt en mere dødelig udgave af Mpox, tidligere kaldet abekopper, i Den Demokratiske Republik Congo, skriver Sydbank i en kommentar fredag morgen.

Netop Bavarian Nordic har en vaccine mod Mpox, der er godkendt til salg i USA.

Mærsk

Mærsk-aktierne fortsætter med at stige. I torsdagens handel lukkede aktierne 3 pct. højere, og kort efter børsåbningen fredag morgen bliver aktierne handlet op med omkring 1 pct.

Den positive stemning omkring aktierne skyldes ifølge Marketwire en ny melding om stigning i fragtraterne.

Den seneste måned er Mærsk-aktierne steget mere end 20 pct.

NKT

Bundskraberen blandt eliteaktierne fra morgenstunden er kabelselskabet NKT, der taber 1,5 pct. Umiddelbart er der ingen selskabsspecifikke nyheder, der kan forklare tilbagegangen.

NKT-aktien er siden årsskiftet buldret frem med 26 pct.

Better Collective

Blandt sidepapirerne finder man Better Collective, der sent torsdag meldte ud, at man har opjusteret sine forventninger til resten af året som følge af opkøbet af sportsbettingmediet Aceodds. Better Collective-aktien stiger 3,2 pct. Læs mere om opjusteringen her.

