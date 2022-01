585 millioner kroner.

Så dyrt bliver AGF's nye fodboldstadion, der skal kunne rumme 20.000 tilskuere. Det har Kongelunden præsenteret torsdag, hvor der er blevet lagt budget.

I budgettet står der, at den samlede økonomiske ramme løber op til 750 millioner kroner, hvoraf de 585 millioner kroner altså skal gå til selve stadionbyggeriet, mens de resterende millioner går til afledte omkostninger som eksempelvis nedrivning af det eksisterende stadion.

Tidligere på ugen offentliggjorde AGF, at de selv pumper 100 millioner kroner i det nye stadionprojekt, mens Salling Fondene og Lind Invest hver især smider 250 millioner kroner i projektet.

Derudover har Aarhus Kommune lagt 250 millioner kroner i projektet.

Samtidig står der, at det nye stadion rumme 20.000 siddepladser, hvor der dog vil være mulighed for at udvide, så der med ståpladser skal kunne være plads til op mod 24.000 tilskuere.

Hos AGF glæder administrerende direktør, Jacob Nielsen sig over, at de første streger til et nyt fodboldstadion nu kan sættes.

»Der er skabt et godt udgangspunkt for de seks teams, der er udvalgt til at deltage i konkurrencen. Nu skal det så konkretiseres til et færdigt projekt, der passer til Aarhus, og de ambitioner, vi alle har for byen,« siger Jacob Nielsen til AGF's hjemmeside og tilføjer:



«For os er det vigtigt, at det bliver et funktionelt velfungerende stadion, der skaber en unik ramme om hele fodboldoplevelsen, og vi glæder os til at se, hvad de seks teams kommer frem til.«

Det er seks udvalgte og konkurrerende teams af danske og internationale stjernearkitekter, der kæmper om at vinde retten til at bygge det nye stadion.

De seks prækvalificerede hold skal aflevere deres projekt i foråret 2022, hvorefter bedømmelsesprocessen går i gang – eventuelt efterfulgt af en forhandlingsproces. Det er forventningen, at der kan udpege et vinderforslag senest i efteråret 2022.