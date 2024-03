Der er ikke mange ting i denne verden, der har udviklet sig så hurtigt som vores adgang til internettet.

Tænker du for eksempel blot 15-20 år tilbage i tiden, kan du måske huske en tid, hvor man ikke kunne tale i telefon samtidig med, at nogen var online. Man skulle også betale for den mængde data, man brugte, men sådan ser internetlandskabet heldigvis ikke ud længere – i hvert fald ikke på vores breddegrader.

På det danske marked er der faktisk så mange internetudbydere, at konkurrencen er ganske hård, og kampen om dig som kunde er noget, du bør udnytte til din fordel, hvis du kunne tænke dig at få mest muligt for pengene. Hvis du læser med videre i denne artikel, vil du blive introduceret til, hvorfor det godt kan svare sig at være opmærksom på, hvad internetudbyderne har af tilbud og ordninger til nye kunder, og hvorfor du løbende bør teste din adresse for nye internet-muligheder.

Er du allerede blevet nysgerrig på, om der findes en billigere og bedre udbyder på din adresse, end den du har nu, kan du se de billigste internetpriser lige her samt teste din adresse på tværs af 10 forskellige udbydere.

Hvad bruger du internettet til?

Når det kommer til internetprodukter, findes der nogle forskellige at vælge imellem. Derfor er det vigtigt, at du er på det rene med, hvad du og din husstand faktisk har af behov. Afhængigt af hvor du bor i landet, kan du have mulighed for at vælge det hurtige og enormt stabile fibernet. Fibernettet bliver leveret gennem de lynhurtige lyslederkabler, hvilket sørger for en internetoplevelse, som de færreste havde drømt om for bare få år siden.

Er der således lagt fiber ud i det område, hvor du bor, og til din adresse, har du mulighed for at uploade og downloade med en hastighed på op til 1.000/1.000 Mbit. Er I mange i husstanden, som elsker at være online og eksempelvis game eller streame film og serier, kan denne type internet være en overvejelse og investering værd – særligt hvis du oplever meget nedetid, eller at billeder og lyd ofte ikke er synkrone på grund af dårligt signal, med din nuværende internetløsning.

Det kan også være, der er andre behov i husstanden, og måske er fiber slet ikke en mulighed på din adresse. Her kan mobilt bredbånd med 5G måske være en løsning. Med den internetvariant behøver der slet ikke blive gravet kabler ned ved din bolig, og du kan i stedet opleve ubegrænset data med enormt høje hastigheder. Derudover er 5G typisk billigere end fiber, ligesom du kan tage det med dig ud af huset på din mobile enhed.

Men det er ikke kun hastigheden, du bør se efter, når det kommer til internet. Også prisen bør du holde øje med. Er streaming og gaming for eksempel ikke relevant for dig eller andre, der bruger netværket, kan det være, du betaler for et produkt, der slet ikke er brug for. Gennemgå derfor de behov, der er for at være online, og hold dem op mod, hvilken internetløsning du allerede har og betaler for. Måske er der penge at spare hver måned.

Hold øje med din adresse

Internetudbyderne udvider hele tiden deres dækning, og kunne du ikke få fiber for 6 måneder siden, så kan du måske nu. Det kan også være, at der er blevet sat en ny 5G mast op i dit område, og derfor kan du nu få 500 Mbit internet via 5G, hvor du måske tidligere måtte nøjes med en sløv 4G eller DSL forbindelse.

Ved at teste din adresse på for eksempel billig-bredbånd.nu, kan du få et komplet overblik over dine muligheder hos alle udbydere med en enkelt søgning. Det tager kun 2 minutter, og det kan potentielt give dig både en bedre OG også billigere internetforbindelse.