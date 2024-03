Det er en kilde til stor frustration for mange computerværksteder. Producenter gør det stadig vanskeligere at reparere computere. Tidligere var computere meget modulære, og enkelte dele som processorer, grafikkort, RAM og harddiske var lette at udskifte, når de gik i stykker. Desværre er det ikke længere tilfældet i moderne bærbare computere og tablets, hvor kun få dele er modulære. I stedet er det ofte sådan, at hvis din computer går i stykker, skal alt indmaden udskiftes.

Nu har værkstederne fået nok. De ønsker at have mulighed for at reparere computere uden at skulle udskifte hele indmaden på én gang. PC Service Center, som er en landsdækkende kæde af PC-reparatører, udtaler følgende:

"Det kan ikke være rigtigt, at vi tillader producenterne at begrænse muligheden for PC-reparation på denne måde. Ved at integrere alle komponenter på bundkortet, begrænser det muligheden for reparation og medfører ofte, at computer reparation ikke kan betale sig. Den bedste sammenligning må være at sammenligne det med en cykel: Ville du finde det rimeligt at skulle betale for at få udskiftet hjul, bremser, kæde og pedaler, hvis blot du var punkteret?

Vi lever i en tid, hvor genbrug og miljøvenlighed er vigtigere end nogensinde før. Produktion af computere udleder omkring 250 kg CO2 pr. enhed. Det er nu, vi bør indføre lovgivning for at gøre reparation af computere, tablets og anden elektronik langt mere tilgængelig."

Der findes alternativer, men de er dyre

Der er faktisk alternative metoder til at reparere den nuværende elektronik. I stedet for at udskifte hele bundkortet kan det også repareres. Dog kræver det dyre maskiner, yderst kompetente teknikere og lang tid. Som et resultat bliver reparationerne også langt dyrere, end de ville være, hvis delene blot kunne udskiftes. Kun et begrænset antal værksteder tilbyder bundkortreparation på komponentniveau, og PC Service Center er en af dem.

Producenterne blokerer for reparationer

Man skulle tro, at producenterne allerede gjorde rigeligt for at begrænse reparationen af IT-udstyr. Flere af dem er dog yderst kreative og finder konstant på nye metoder for at gøre bundkortreparationer umulige.

Det varierer hvordan, de forskellige producenter griber dette an. Nogle bruger hardware-blokeringer, mens andre benytter sig af softwarelåse. Her er nogle eksempler på de seneste forsøg på at forhindre computerreparation:

Advarsler : Enheden vil advare dig om, at reservedele er blevet udskiftet og måske udgør en risiko for enheden. Dette vil enheden gøre, selvom det er en original reservedel.

: Enheden vil advare dig om, at reservedele er blevet udskiftet og måske udgør en risiko for enheden. Dette vil enheden gøre, selvom det er en original reservedel. Opgraderingslås via software : Hvis du opgraderer din SSD til en, der er større end den originale, vil det ikke fungere. Hvis du derimod udskifter den med en af samme størrelse, fungerer det fint.

: Hvis du opgraderer din SSD til en, der er større end den originale, vil det ikke fungere. Hvis du derimod udskifter den med en af samme størrelse, fungerer det fint. Låste reservedele : Alle reservedele er markeret med en nøgle, der skal matche hinanden, ellers vil de ikke fungere sammen. Dette betyder, at du på disse modeller ikke kan tage to identiske computere og udskifte skærmen, hvis den ene går i stykker.

: Alle reservedele er markeret med en nøgle, der skal matche hinanden, ellers vil de ikke fungere sammen. Dette betyder, at du på disse modeller ikke kan tage to identiske computere og udskifte skærmen, hvis den ene går i stykker. Sikkerhedschip : Nogle computere har en chip, der kan registrere, hvis noget hardware ændrer sig, og derefter deaktivere hele computeren af "sikkerhedsmæssige årsager".

: Nogle computere har en chip, der kan registrere, hvis noget hardware ændrer sig, og derefter deaktivere hele computeren af "sikkerhedsmæssige årsager". Batteriblokering: Hvis batteriet ikke er registreret som originalt, blokerer nogle producenter helt computeren for at starte op. Dette sker, selvom batteriet faktisk kan være originalt, men har mistet sin "nøgle".

Hvis du ligesom PC Service Center finder dette urimeligt, kan du kontakte dem via deres hjemmeside. De hører gerne fra alle, som vil være med til at fremsætte et borgerforslag til folketinget.