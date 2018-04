300.000 billetter.

Så mange er der nu blevet solgt til det forestående ishockey-VM i Danmark, og dermed har arrangørerne rundet sin målsætning - allerede inden inden den første puck er sluppet løs i Herning og København.

»Der var ingen, der troede på, at vi i første omgang kunne få ishockey-VM til Danmark. Det kunne vi. Derefter var der ingen, der troede på, at vi kunne sælge 300.000 billetter. Det kunne vi så også. At vi har nået dette magiske tal før VM starten, er fantastisk, ikke mindst med tanke på at der traditionelt sælges rigtig mange billetter, mens VM er i gang,« siger formanden for Danmarks Ishockey Union, Henrik Bach Nielsen:

»Nu ser vi frem til, at det hele går løs og til at byde de mange danske og udenlandske fans velkommen til Jyske Bank Boxen og Royal Arena, der i disse dage er ved at blive transformeret om til to verdensklasse ishockey-areaner.«

Der er aldrig før solgt så mange billetter til et sportsarrangement i Danmark.

»Der var en ambitiøs målsætning om at sælge 300.000 billetter til VM i ishockey. Ambitiøs - fordi det i givet fald ville være ca. dobbelt så mange billetter, som der blev solgt til EM i herrehåndbold i 2014. Interessen både fra danske og internationale tilskuere er stor, og det at billetsalget runder de 300.000 solgte billetter før første puck er givet op, er imponerende og ikke mindst glædeligt,« siger Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark.

Ved VM på hjemmebane er Danmark i indledende gruppe med Canada, Finland, USA, Tyskland, Norge, Letland og Sydkorea. VM begynder 4. maj.