Det kommende ishockey-VM på dansk grund bliver med deltagelse fra nogle af de helt store stjerner indenfor sporten, men hvem skal du ellers holde øje med? Det giver VM-barometret dig svaret på her.

Captain Canada og Captain America - aka Connor McDavid og Patrick Kane - er allerede bekræftet. Det samme er den russiske magiker Pavel Datsyuk. Vi kan også glæde os til at se finske Mikael “Lacrosse” Granlund, Tysklands 'ishockey-Özil', Leon Draisaitl, samt amerikanske Johnny Gaudreau - bedre kendt som Johnny Hockey.

Og så må vi ikke glemme svenskerne, der kommer med to af VM-turneringens bedst backs i form af Oliver Ekman-Larsson og John Klingberg, samt selvfølgelig vores egne superstars, klassekeeperen Frederik Andersen og hele Danmarks ishockeypionér Frans Nielsen.

Det er mildest talt et imponerende line-up af superstjerner, der rykker ind i Herning og København på fredag, men som om det ikke var nok, så er der en perlerække af fremtidens stjerner, der gør dem følgeskab.

Vi kigger her nærmere på nogle af de navne, som for det utrænede ishockey-øje ikke er helt lige så kendte som ovenstående, men meget vel kunne ende med at vække genklang efter VM.

Foto: Gregory Shamus Foto: Gregory Shamus Dylan Larkin, USA, 21 år

Den amerikanske knægt med de røde kinder er i besiddelse af en ret så potent raketmotor, når han snørrer skøjterne og træder ud på isen. Han er en af de få, der kan matche canadiske Connor McDavid på fart, og i 2016 under NHL All Star-weekenden vandt han konkurrencen for de hurtigste skøjteløbere og slog oven i købet den tidligere rekord sat af legendariske Mike Gartner i 1996 - et halvt år før Larkin blev født. Dylan Larkin har målnæse, og på trods af sit drengede ydre er han en frygtløs og fandenivoldsk type, der kommer til at drive forsvarsspillere til vanvid under VM og de næste mange år frem.



Foto: James Guillory Foto: James Guillory Sebastian Aho, Finland, 20 år

Han ligner mere en gymnasieelev med sit lange nakkehår og glatte ansigt, men Sebastian Aho er et af de største talenter i NHL, hvor han til daglig er en af Carolina Hurricanes’ farligste forwards. Aho er en lille fyr i ishockey-forstand, men hvad han ikke har fysisk, opvejer han for med stor fart og suveræn teknik. På blot to NHL-sæsoner har han allerede noteret sig for 53 mål og 61 assists, hvilket vidner om hans øje både for mål og medspillere. Sebastian Aho bliver utvivlsomt en af de bærende kræfter på et ganske interessant finsk hold.

Foto: ELSA Foto: ELSA Mathew Barzal, Canada, 20 år

Ham her bliver rigtigt stor. Før denne sæson var der ikke mange, der havde hørt om Mathew Barzal, men efter en sensationel debutsæson hos New York Islanders er Barzal nu favorit til at nappe det såkaldte Calder-trofæ, der gives til den bedste førsteårsspiller i NHL. Efter en lidt tung start med nul point i de første fem kampe var det ikke mange, der kunne have forudsagt, at Barzal ville tangere Evgeny Malkins rekord på 85 point i en debutsæson. Men det er ikke desto mindre, hvad han har gjort. Han minder på mange måder om landsmanden Connor McDavid - han er en suveræn skøjteløber med en helt utrolig dynamik og fart i sit spil, og så er han ikke bange for at holde fast i pucken og spille med stort mod, overskud og selvtillid.

Foto: Jeff Curry Foto: Jeff Curry Alex DeBrincat, USA, 20 år

Endnu en spiller, der mere eller mindre ud af det blå er brudt igennem NHL-lydmuren i år. Med 28 mål i sin debutsæson ser fremtiden rigtigt lovende ud for Alex DeBrincat, der sluttede som topscorer for Chicago Blackhawks i år, hvor han bl.a. også har noteret sig for tre hattrick. DeBrincat er en lille og ærgerrig fyr, der med al sandsynlighed kommer til at danne kæde-makkerpar med Blackhawks-kollegaen, og kaptajnen for USA, Patrick Kane, ligesom han har gjort det så ofte i løbet af NHL-sæsonen. I det hele taget ser det amerikanske hold utroligt stærkt ud i år, men hold øje med USA’s nummer 12 - han kommer til at notere sig for et point eller to.

Foto: Jayne Kamin-Oncea Foto: Jayne Kamin-Oncea Adrian Kempe, Sverige, 21 år

Efter et skuffende slutspils-exit med Los Angeles Kings er Adrian Kempe en af Sveriges seneste tilføjelser, og samtidig en af deres stærkeste. Kempe er en stor center, der i vanlig svensk stil besidder god teknik og solide all-round kompetencer. Han er en spiller, der både kan lave det lækre og overraskende samt tage slagsmålene foran mål, og på trods af, at han er ung og relativt uprøvet i de blå-gule farver, så har han fået stort ansvar hurtigt hos Los Angeles Kings i årets løb, hvilket han forhåbentlig tager med sig til København. I så fald kunne han godt blive en af turneringens helt store spillere.

Foto: MATTHEW STOCKMAN Foto: MATTHEW STOCKMAN Mikko Rantanen, Finland, 21 år

Sidste mand på listen er også største mand på listen. Med sine 193 centimeter og små 100 kilo er Mikko Rantanen ikke sådan hverken at flytte eller overse. Og når han så supplerer sin enorme fysik med sit silkebløde skøjteløb, store overblik og sin spil-intelligens samt evnen til at producere point i nærmest hver kamp, han spiller, ja så er der ikke noget at sige til, at han var en stor årsag til, at hans hold Colorado Avalanche overraskede positivt i år med 95 point - en fordobling af deres skandaløst ringe 48 point sidste år - samt en plads i slutspillet (hvor de dog tabte til Nashville Predators). Rantanen sluttede sæsonen med 29 mål og 59 assists og gik ikke mere end to kampe i træk uden at lave point. Ret imponerende taget i betragtning, at han har spillet 87 kampe.