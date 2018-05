Hvad laver spillerne på det mandlige danske ishockeylandshold, når de ikke lige kæmper om hæder og ære ved VM-slutrunden på hjemmebane?

»Indtil videre har det været meget afslappet i træningslejren. Mottoet har været: Frihed under ansvar,« siger backen Stefan Lassen, der til daglig spiller i den finske klub Pelicans, og tilføjer:

»Det er jo langt fra hele tiden, at vi er på isen eller modtager behandling. Derfor har jeg i de ledige timer både haft mulighed for at besøge mine forældre i familiens sommerhus i Sunds og været inde i min hjemby (Herning, red.) for at drikke kaffe med gamle venner.«

Så frit tror landsholdskaptajn Peter Regin dog ikke, at det fortsætter de næste par uger.

»Kampprogrammet ved VM er tæt, så mon ikke vi under mesterskabet primært kommer til at opholde os på træningsbanen eller på spillerhotellet. Sådan plejer det i hvert fald at være,« siger Peter Regin, der er én af flere landsholdsspillere, som BT har fået til at fortælle sjove historier om holdkammeraterne.

DETALJERYTTEREN: Frans Nielsen, forward i Detroit Red Wings (USA) Foto: Jan Korsgaard Foto: Jan Korsgaard »Han er perfektionist. I hvert fald når det gælder de stave, han spiller med. Frans kan bruge masser af tid på at pille ved dem. Blandt andet skal hver eneste tapes helt specielt ind. Jeg har en fornemmelse af, at hans entusiasme er med til at bringe hans mentale tilstand i top, så han er klar til at yde sit maksimale i kampene.«

Citat: Peter Regin

TV-NARKOMANEN: Sebastian Dahm, målmand i Iserlohn (Tyskland) Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker »Der er mange måder at fordrive tiden med i VM-lejren. Blandt andet kan man se TV, og det er Sebastian god til. Blandt andet elsker han lange serier.«

Citat: Nicholas B. Jensen

PROBLEMKNUSEREN: Morten Poulsen, forward i HC Innsbruck (Østrig) Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger »Har man et problem, skal man gå til Morten. Han er god med sine hænder, og har han ikke selv en løsning, ved han altid, hvem man skal kontakte.«

Citat: Frans Nielsen

DEN MUSIKALSKE: Jesper Jensen, forward i Brynäs (Sverige) Foto: Bo Amstrup Foto: Bo Amstrup »Det er vel ikke helt forkert at udpege Jesper som 'landsholdets DJ'. Repertoiret er stort. Det spænder fra Kim Larsens sangbare melodier til Suspekts hiphop. Og når de sange er spillet, står Jesper klar til at spille Nik & Jay.«

Citat: Sebastian Dahm

RODEHOVEDET: Mads Christensen, forward i Red Bull München (Tyskland) Foto: Bo Amstrup Foto: Bo Amstrup »Der er ikke mange, der kan rode lige så meget som Mads. Kigger man ind på hans hotelværelse i landsholdslejren, er der absolut intet, der ligger snorlige. Desuden har han en tendens til at tage en forkert spillertrøje på. Har vi fået at vide, at vi stiller op i rød trøje, vil han typisk have iklædt sig en hvid.«

Citat: Morten Poulsen

SLIKMUNDEN: Nicklas Jensen, forward i Jokerit (Finland) Foto: Bo Amstrup Foto: Bo Amstrup »Der er ikke nogen i landsholdslejren, der har en sødere tand end Nicklas. Han har altid lidt slik på sig, og er der en pose Haribo-mix i nærheden, kan han finde på at fylde sin mund med hele indholdet på én gang.«

Citat: Mads Christensen

PARTYPRINSEN: Morten Madsen, forward i Karlskrona (Sverige) Foto: Bo Amstrup Foto: Bo Amstrup »Ønsker man at komme i feststemning, skal man holde i nærheden af Morten. Der er altid gang i den de steder, hvor han befinder sig.«

Citat, Frederik Andersen

SMØLEHOVEDET: Matias Lassen, back i Malmö Redhawks (Sverige) Foto: PATRIK STOLLARZ Foto: PATRIK STOLLARZ »Måske skulle Matias overveje at investere i et ur. Det er ikke sjældent, at han kommer for sent til en aftale. På dagen hvor vi flyttede træningslejren fra København til Herning, var der kun ét tidspunkt, han skulle huske. Alligevel kom han 10 minutter for sent. Derfor modtog han en velfortjent reprimande af landstræneren.«

Citat: Stefan Lassen

DEN VITTIGE HUND: Stefan Lassen, back i Pelicans (Finland) Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker »Landsholdets mest underholdende person er uden sammenligning Stefan Lassen. Han er fremragende til at imitere andre. Det gælder både holdkammerater og personer fra gamle danske film.«

Citat: Nichlas Hardt

KLOGE-ÅGE: Julian Jakobsen, forward i Aalborg Pirates (Danmark) Foto: Bo Amstrup Foto: Bo Amstrup »Der er rigtig mange kloge hoveder på ishockeylandsholdet. Spørger man Julian, vil han utvivlsomt påstå, at han er den mest intelligente.«

Citat: Mathias Bau Hansen