Tilskuerne er ved at gøre sig klar i BOXEN i Herning til aftenens brag ved ishockey-VM mellem Danmark og USA.

Ovenpå fredagens sejr 3-2 efter straffeslag mod Tyskland, er der god stemning blandt de danske fans, der har taget turen til Herning, hvor Danmark spiller de indledende kamp. BT's udsendte har mødt den tidligere ishockeyspiller Karsten Haldan fra Esbjerg ved BT's fanshop, hvor man kan vinde billetter til VM-finalen om to uger.

Og han er optimist. Hør ham her i videoen øverst i artiklen tippe resultatet af Danmarks kamp mod USA, inden han med stav og puck selv skulle forsøge at få muligheden for den 20. maj for at overvære 'årets kamp', finalen i ishockey VM, i Royal Arena i København.