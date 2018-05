Efter tirsdagens tidlige kampe i København og Herning er syv af de otte VM-kvartfinalister i ishockey fundet. Nummer otte bliver Danmark eller Letland, der mødes i en direkte duel i Boxen klokken 20.15.

Både Finland og USA var sikkert videre inden tirsdagens kamp, som finnerne skulle vinde for at overhale USA og vinde gruppen. Det skete med en finsk 6-2-sejr.

Efter en stærk amerikansk åbning overtog finnerne styringen i kampen anført af målslugeren Sebastian Aho, der nettede to gange i første periode og også sendte pucken ind i et tomt net til slutresultatet.

Amerikanerne havde gjort rent bord med sejre i deres seks første kampe, men mod finnerne var de underlegne. Og det hjalp ikke, at USA-målmand Keith Kinkaid havde en mindre god dag på kontoret.

Med sejren nåede Finland op på 16 point, som USA også har opnået i gruppespillet. Finland vinder gruppen ved at være bedre indbyrdes end amerikanerne.I København blev det afgjort, at finnerne skal møde Schweiz i kvartfinalen.

Schweiz vandt som ventet over Frankrig. 5-1 endte kampen til Schweiz, der slutter som nummer fire i gruppen i København. Schweizerne skal til Herning for at spille kvartfinale, og det samme skal Tjekkiet.

Tjekkerne slutter som treer i København og kører vestpå til en kvartfinale mod USA i Boxen.

Sverige møder tirsdag aften Rusland i sidste gruppekamp i Royal Arena, hvor førstepladsen i gruppen er på spil.

Både Sverige og Rusland spiller kvartfinaler i København, og her venter Canada for et af holdene, mens det andet skal møde enten Danmark eller Letland.

Alle fire kvartfinaler spilles torsdag. Semifinalerne spilles lørdag i Royal Arena, der også huser bronzekamp og finale søndag.

/ritzau/