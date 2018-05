Danmarks ishockeylandshold kiksede med nederlaget mod Letland kvalifikationen til torsdag aftens VM-kvartfinale.

Efter kampen havde landstræner Janne Karlsson ingen lyst til at fortælle BT's udsendte medarbejder i Boxen i Herning, hvorvidt han har lyst til at fortsætte i jobbet, når hans kontrakt udløber til sommer.

»Det har jeg ingen tanke på nu og jeg har heller ikke lyst til at kommentere på det,« sagde han med et ansigtsudtryk, der kunne signalere, at han har andre jobmæssige muligheder, selvom ledelsen i Dansk Ishockey Union siger, at de er interesserede i kontraktforlængelse.

Janne Karlsson, der har stået i spidsen for det danske landshold i fem år, lagde efter kampen ikke skjul på, at han var skuffet over resultatet.

»Det er pokkers ærgerligt, at vi ikke skal spille VM-kvartfinale. Men samtidig skal vi være realister. Vi har i det indledende gruppespil erobret 11 point. Normalt ville det have rakt til avancement til turneringens slutspil. Så det er klart, at jeg lige nu er frustreret,« sagde Janne Karlsson og tilføjede:

»Men når det er sagt, har VM været en mageløs oplevelse. Det er noget, man aldrig vil glemme. Tilskuerne har løftet vores præstationer.«