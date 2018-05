Mens Frederik Andersen havde fået fri for at få sine indre batterier genopladet, var det i stedet Sebastian Dahm, der fik chancen i målet i Danmarks tabte kamp ved ishockey-VM mod Canada.

»Jeg fik at vide for et par dage siden, at jeg skulle spille denne kamp. Tilskuernes opbakning og stemningen i BOXEN var fremragende. Så på det punkt var det en stor drøm, der gik i opfyldelse,« sagde Sebastian Dahm efter kampen, hvor han dog langt fra var tilfreds med den danske indsats.

»Vi kommer desværre til at stå for meget på hælene. Vi kunne godt have været et step bedre. Mig selv inkluderet. Vi giver dem alt for meget. Et stærkt hold som det canadiske skal have lov til at kæmpe sig til alt, hvad de får. Indrømmet. Det gør ondt at tabe en kamp 1-7,« sagde Sebastian Dahm og tilføjede:

»Det var et forsøg på at få point. Vi fik dem ikke. Og nu lægger vi den oplevelse bag os. Om to dage har vi en ny kamp mod Finland.«

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA: 0-4 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark: 1-7 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

Sebastian Dahm havde før kampen sammenlignet Canadas største profil, Connor McDavid, med fodboldstjernen Cristiano Ronaldo.

»McDavid fik trods alt ikke scoret. Men han er altså vanvittig hurtig. Han ser spillet skarpt, men han er trods alt ikke et overmenneske,« sagde Sebastian Dahm, der glæder sig til onsdagens kamp mod Finland.

»Her er der mulighed for, at vi får Jannik Hansen og Mikkel Bødker med efter de er røget ud af NHL-slutspillet (om Stanley Cup-trofæet, red.). Deres tilstedeværelse vil give hele truppen et boost. Det er gode, sultne drenge, der kommer. Det forbedrer vores chancer for at kvalificere os til kvartfinalen,« sagde Sebastian Dahm.