Øverst i artiklen kan du høre den tidligere ishockeyspiller Karsten Haldan tippe Danmarks kamp mod USA.

Det er et svækket dansk ishockey-landshold, der i aften duellerer mod USA ved VM.

På et møde med dansk presse en time før kampen, fortalte landstræner Janne Karlsson, at angriberen Mads Christensen, der netop har vundet det tyske mesterskab sammen med holdkammeraterne i Red Bull München, ikke kommer i aktion.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

»Han blev skadet på kroppen i kampen mod Tyskland (fredag aften, red.),« sagde Janne Karlsson, der ikke ønskede at uddybe skadens omfang yderligere.

»Men der er håb om, at han kan komme i aktion for os senere i turneringen,« sagde Janne Karlsson, der har stor respekt for USA.

»De vandt over os i en træningskamp i tirsdag og er kommet til VM med et meget stærkt hold. Ikke desto mindre tror jeg på, at vi kan vinde,« sagde Janne Karlsson.