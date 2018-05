Det danske ishockeylandshold sikrede sig onsdag aften en sensationel sejr på 3-2 over Finland.

Dermed ser mulighederne for dansk avancement fra det indledende gruppespil til næste uges afsluttende cup-kampe om VM-trofæet gode ud eftersom man i turneringens første fire kampe mod på papirets stærkere modstandere allerede har erobret fem point.

»Vi satser på, at vi skal have 10-11 point for at komme i VM-kvartfinalen. Hvis man regner sammen og vi tager maksimum point i vores næste tre kampe (mod Norge, Sydkorea og Letland, red.) ser det godt ud,« siger den tidligere danske landsholdsspiller, Jesper Duus, der nu er ansat som sportschef i Dansk Ishockey Union.

Han overværede torsdag formiddags landsholdstræning, der foregik i KVIK Hockey Arena, hvor Herning Blue Fox spiller sine kampe i Metalligaen.

»Efter en hård kamp som den vi spillede mod Finland, er der altid brug for isposer. Men alle vores spillere er klar til fredagens kamp mod Norge,« forsikrede Jesper Duus.

BT fangede landstræner Janne Karlsson til en snak efter det 30 minutter korte træningspas.

»Det er helt vildt, at vi kan besejre Finland. Men vi leverede altså en fejlfri indsats mod et klassemandskab. Nu gælder det om, at vi fortsætter med at holde begge ben på jorden og ikke begynder at tro, at træerne vokser ind i himlen,« sagde Janne Karlsson, der afslørede, at han fortsat holder en plads åben i landsholdstruppen.

Den kan blive tildelt Nikolaj Ehlers, hvis den nordjyske angribers canadiske klub Winnipeg Jets natten mellem torsdag og fredag - dansk tid - bliver slået ud af kampene om Stanley Cup'en i den nordamerikanske NHL-liga.

»Det er bestemt en mulighed. Men nu må vi se, hvad kampen ender,« sagde Janne Karlsson, der ser frem til fredagens VM-kamp, hvor Danmark skal møde Norge.

»Det kan blive en intens kamp. Danmark og Norge er rivaler på samme mod som Sverige og Finland. Jeg så Norge spille mod Finland og her leverede de en god indsats, selvom de tabte. Skal vi vinde, er kravet at spillerne igen leverer en maksimal arbejdsindsats,« sagde Janne Karlsson.