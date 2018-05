Skulle du få lyst til at se det forestående ishockey-VM i Danmark, så skal du holde dig væk fra at købe billetterne på Facebook. Sådan lyder advarslen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

»Vi har modtaget første anmeldelse om salg af falske billetter til VM i ishockey. Køb ved Ticketmaster, hvis du vil være på den sikre side. Og husk: Hvis tilbuddet lyder for godt til at være sandt, så er det det nok,« skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter torsdag middag.

Vi har modtaget første anmeldelse om salg af falske billetter til VM i ishockey. Køb ved @TicketmasterDK, hvis du vil være på den sikre side. Og husk: Hvis tilbuddet lyder for godt til at være sandt, så er det det nok. #denmark18 #IIHFWorlds #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) May 3, 2018

Midt- og Vestjyllands Politi fortæller yderligere, at de falske billetter var til åbningskampen mellem Danmark og Tyskland, som bliver spillet på fredag. Der er tale om to falske billetter, som blev forsøgt solgt i en Facebook-gruppe.

»Vi har fået en anmeldelse om, at der var forsøgt solgt falske billetter til åbningskampen. Billetterne var sat til salg inde i en Facebook-gruppe, og det drejer som om to styks,« oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV 2 SPORT.

Der er dog stadig ægte billetter til salg til VM-slutrunden, som finder sted i henholdsvis i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København. Mandag kom det frem, at arrangørerne af ishockey-VM i Danmark allerede havde nået målsætningen om at sælge 300.000 billetter.

VM begynder fredag 4. maj og slutter igen den 20. maj med finalen.