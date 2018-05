Så er VM-festen i gang.

For øjnene af nøjagtig 9.982 feststemte tilskuere i BOXEN i Herning fik Danmark en perfekt start på ishockey-VM, da Tysklands sølvvindere fra vinter-OL for et par måneder siden i Sydkorea blev besejret 3-2 efter et sandt drama, der først blev afgjort på straffeslag sat ind af NHL-stjernen Frans Nielsen.

Dermed lever den danske drøm om kvalifikation til kvartfinalerne.

Første periode af den ordinære spilletid endte uden scoringer.

Men det var tæt på, at Tyskland allerede efter to minutters spil var kommet foran 1-0:

Matthias Plachta kanonerede pucken hårdt mod det danske mål, hvor Frederik Andersen var leveringsdygtig i en klasseredning.

Stille og roligt spillede danskerne sig dog ind i den kontant spillede kamp og såvel Peter Regin som Julian Jakobsen spillede sig frem til kvalificerede scoringschancer.

Blandt tilskuerne var både statsminister Lars Løkke Rasmussen og Kronprins Frederik.

De blev sammen med de øvrige tilskuere vidner til en underholdende anden periode, som Danmark vandt 2-1.

Begge danske mål blev lavet mens Tyskland havde henholdsvis Yannic Seidenberg og NHL-stjernen Leon Draisaitl, der udlignede til 1-1, i straffeboksen.

Ved det første kanonerede Jesper Aabo Jensen pucken i netmaskerne efter Frans Nielsens oplæg, mens det andet blev scoret af Frederik Storm tæt inde foran mål efter fornemt samarbejde med Nichlas Hardt og Philip Larsen.

Spændingen om kampens udfald steg adskillige grader, da Yasin Ehliz ni minutter før tid udlignede til 2-2.

Men da der ikke blev scoret yderligere i hverken den ordinære spilletid eller i de fem tillægsminutter, skulle kampen afgøres på straffeslag, hvor det kun lykkedes for Frans Nielsen at score.

Og så kan det ellers nok være at der blev jublet...

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

Efter kampen mod Tyskland mangler Danmark i det indledende gruppespil at møde USA, Canada, Finland, Letland, Norge og Sydkorea.

»Hvis vi placerer os blandt de fire bedste og dermed kvalificerer os til kvartfinalen, vil en sportslig ambition og målsætning til fulde være indfriet,« siger Ulrik Larsen, der er direktør i Dansk Ishockey Union.

Men ikke nok med det.

»Der vil også være noget økonomi indblandet. Således vil bonusudbetalingen fra IIHF være bedre, hvis vi bliver nummer otte end eksempelvis nummer 13. Indtjeningen herfra vil ramme både landsholdsspillerne og forbundet,« siger Ulrik Larsen, der krydser fingre for, at Danmark spiller sig i kvartfinalen.

»Med mindre vi erobrer enten en første- eller andenplads i gruppespillet, vil kvartfinale-kvalifikation betyde, at vi kommer til at spille i Royal Arena. Og det ville altså være fantastisk, hvis vi også får mulighed for at vise os frem for publikum i hovedstaden,« siger Ulrik Larsen.

Han dæmper dog forventningerne.

»Siden 2003 har vi hvert år spillet i A-gruppen, men kun to gange er vi kommet videre til kvartfinalen,« siger Ulrik Larsen, der understreger, at han er meget ydmyg omkring Danmarks deltagelse i ishockeysportens A-gruppe.

»Vi er en lille sport og afhængig af at spil og resultater går op i en højere enhed, hvis vi skal opnå VM-succes. Overordnet set skal vi undgå nedrykning, men det kunne da være rigtig sjovt, hvis vi kan tage et enkelt eller to point fra de større hockeynationer som Canada og USA,« siger Ulrik Larsen.

Danmark spiller sin næste VM-kamp allerede lørdag aften mod USA, der indledte slutrunden med en smal sejr på 5-4 efter straffeslagsafgørelse over Canada.