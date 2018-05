De har sunget den igen og igen i Herning, de danske ishockeytilhængere.

’Vi er dem, de andre ikke må lege med, vi er det dårlige selskab…’

Omkvædet til Kim Larsen-klassikeren ’Vi er dem’ har i seneste 10 dage udviklet sig til en slags slagsang under de danske kampe ved VM i ishockey, og det er da også blevet bemærket på isen.

»Den har fået en ny mening, og det vil den nok altid have fremover,« siger den danske landsholdsspiller Philip Larsen til TV 2 Sport. Øverst i artiklen kan du se, hvordan de svenske fans går til ishockey

Den vil dog ikke blive sunget mere i denne omgang.

Trods fællessang fra det danske publikum tabte Danmark tirsdag aften 0-1 til Letland og blev sendt ud af VM. I stedet bookede letterne en plads i kvartfinalerne.

Philip Larsen i et glad øjeblik under VM-slutrunden. Foto: DAVID W CERNY Philip Larsen i et glad øjeblik under VM-slutrunden. Foto: DAVID W CERNY

I kølvandet på nederlaget kunne de danske spillere stadig godt glæde sig over den stemning, som de har oplevet under det første danske A-VM på hjemmebane nogensinde.

»Det er skuffende at stå her lige nu, men det er fedt, at vi har været med hele vejen. Det har været en kæmpe oplevelse og noget jeg aldrig vil glemme. Vi ved godt, hvor fedt og vildt, det her har været. Det er skuffende lige nu, men wow,« lød det fra Frans Nielsen efter nederlaget til Letland.

’Vi er dem’ er fra Kim Larsens album ’Forklædt som voksen’, der blev udgivet tilbage i 1986.