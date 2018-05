Det bliver et historisk godt dansk landshold, der kan sættes på isen, hvis Danmark får Mikkel Bødker og Jannik Hansen hjem til VM-turneringen fra Nordamerika.

Sportschef i Danmarks Ishockey Union, Jesper Duus er heller ikke bleg for at sige, at kontakten til dem er vedvarende lige nu, så der kan komme en endelig bekræftelse på, at de to deltager ved VM i Danmark.

»Jeg har SMS'et med dem begge, og de skriver, at de er klar. Det, der mangler nu, er San Jose's godkendelse,« siger Jesper Duus om de to San José Sharks-danskere.

Og det er da heller ikke hvem som helst, der nu kan støde til den danske VM-trup. Mikkel Bødker og Jannik Hansen har tilsammen 1244 NHL-kampe med sig i bagagen.

»Det er nogle dygtige spillere. Mikkel giver os et stærkt våben i vores powerplay, og Jannik kommer med sin fysik og arbejdsiver. Han kan godt være lidt rusten grundet kampmangel i NHL (Jannik Hansen sad ude som healthy scratch i det meste af slutspillet), men med hans rutine kommer han helt sikkert hurtigt i gang,« siger Jesper Duus.

Hvor der allerede eksisterer en vis eufori i Danmark over dette hjemmebane-VM, så bliver den taget til helt nye højder, hvis de to danske stjerner stempler ind i truppen.

»Det er klart. Det er to NHL-spillere. Det siger sig selv, at det er nogle virkeligt talentfulde spillere, som kommer til at give holdet og interessen et kæmpe boost. Og så vil vi jo gerne udbrede sporten noget mere, så det er kun godt, hvis deres ankomst kan være med til at begejstre danskerne,« siger Jesper Duus.

De to spillere rygtes lige nu til at lande i Danmark tirsdag eller onsdag. Det vil sportschefen dog hverken be- eller afkræfte på nuværende tidspunkt.