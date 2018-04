Den danske NHL-spiller Oliver Bjorkstrand kommer med al sandsynlighed ikke med til VM på hjemmebane, selvom han sammen med sit hold, Columbus Blue Jackets, natten til tirsdag røg ud af verdens bedste ishockeyliga.

Det slår sportschefen for Danmarks Ishockey Union, Jesper Duus, fast over for BT.

Grunden til den lidt specielle situation er, at den 23-årige NHL-dansker er kontraktløs efter sæsonen og derfor nok ikke tør at spille VM i tilfælde af, at han skulle løbe ind i en skade. Det ville nemlig gøre muligheden for en ny kontrakt i NHL langt sværere.

»Det er et stort spørgsmål, hvorvidt han kommer med til VM. Vi har snakket med ham, og den her kontraktsituation er lidt uvis. Optimisten siger vel, at de kan nå at lande en aftale inden, men skal vi være realistiske, så bliver det nok også svært,« siger sportschef Jesper Duus til BT.

VM i Danmark begynder den 4. maj, og det danske landshold er naturligvis interesseret i at få så mange af sine stjerner med som muligt. I forhold til at få Oliver Bjorkstrand med på isen foran det danske publikum ser det dog sort ud.

»Hvis de ikke når at lande en ny aftale, så er den mest realistiske konsekvens, at han ikke kommer med til VM. Vi vil selvfølgelig prøve at se, om vi ikke kan forsikre ham ud af det, men det er også et spørgsmål, om Oliver og hans agent er interesseret i den version. Men det må vi prøve at finde ud af,« siger Jesper Duus.

Foto: Jan Korsgaard Foto: Jan Korsgaard

Det er dog ikke helt let for Danmarks ishockey Union at gå ind og forsikre spilleren, der i denne sæson for alvor har slået sit navn fast i NHL for sit hold Columbus Blue Jackets og står noteret for 43 point i 88 kampe.

»At forsikre ham kræver for det første en utrolig høj sum, som jeg ikke er helt 100 på, at vi har råd til. Og så er det selvfølgelig også sådan, at Oliver skal sige god for det. Det er jo også et spørgsmål, hvad klubben siger til det. Han står jo og skal skrive en ny kontrakt, og vil vel nok gå efter, hvad klubben synes, han skal gøre,« fortæller sportschefen.

Oliver Bjorkstrand stod natten til tirsdag for en assist i slutspilskampen mod Washington Capitalt, der har danske Lars Eller på holdet, men det kunne forhindre Lars Ellers mandskab i at spille sig videre.

»Der er størst sandsynlighed for, at Oliver ikke kommer med. Og vi kunne jo rigtig godt bruge ham med hans kvaliteter. Han vil jo passe perfekt ind på holdet, men desværre er situationen, som den er,« siger Jesper Duus og fortsætter:

»Det er jo indiskutabelt, at alle spillerne i NHL vil tilføre spillerne noget spidskompetence, og det samme er gældende for Oliver. Så det er utrolig kedeligt, at det skulle strande på den her bekostning, men det vidste vi jo inden, vi startede hele forberedelsen til VM,« afslutter han.

Frans Nielsen er indtil videre den eneste dansker, der har meldt sig klar til VM. De fire NHL-danskere Mikkel Bødker, Jannik Hansen, Nikolaj Ehlers og Lars Eller kommer ikke med, da de alle har spillet sig videre i slutspillet.

Målmanden Frederik Andersen er udover Oliver Bjorkstrand den eneste, der stadig er tvivl om. Han er sammen med sit hold, Toronto Maple, ude i en afgørende kamp mod Boston Bruins om at gå videre.

VM i ishockey bliver spillet fra den 4. til den 20. maj. Danmark spiller alle deres gruppekampe i Jyske Bank Boxen i Herning.