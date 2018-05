Får Danmark chancen for at arrangere ishockey-VM igen inden for en overskuelig fremtid, er formanden for Danmarks Ishockey Union og medlem af IIHFs Council, Henrik Bach Nielsen, klar til at slå til.

»Er muligheden der i 2025 eller 2026? Ja, hvorfor ikke,« sagde Henrik Bach Nielsen lørdag på den internationale pressekonference under et VM, som har været en gigantisk succes og for alvor har placeret Danmark på ishockeysportens verdenskort.

Omkring 525.000 tilskuere vil søndag aften have overværet de 64 kampe i Royal Arena i København og Boxen i Herning. Ikke alle har ganske vist været betalende, men drømmescenariet med 300.000 betalende i løbet af de 17 dage er for længst overgået. At det danske forår har vist sig fra sin smukkeste side har også spillet ind på oplevelsen.

Den schweiziske præsident for IIHF, René Fasel, indrømmede, at han var en smule skeptisk, da Danmark for fire år siden under kongressen i Minsk i Hviderusland vandt VM-værtskabet. Kunne det lille hockeyland med kun godt 4.000 aktive og 25 skøjtehaller løfte så stor en opgave? På pressekonferencen havde han lutter ros til den måde, VM har været arrangeret på.

»Det har været et perfekt VM for os. Det kunne ikke gå bedre. Også dén ros, vi får fra IIHF og deltagernationerne, varmer,« siger Enver Hansen, administrerende direktør, til BT.

»Det er ganske få VM-turneringer gennem årene, der har haft flere tilskuere end os.«

Det millionoverskud, DIU scorer, skal bruges til bl.a. bredde, ungdom og udvikling. Skulle der dukke en skøjtehal eller to op, er det en bonus. Og et stort mål.

Henrik Bach Nielsen glæder sig over, at dansk ishockey har skrevet historie. Aldrig har der været så mange tilskuere til et indendørs arrangement i Danmark. Og alt er foregået i fryd og gammen. Som altid, når ishockeyfolket mødes til VM.

»Hockeyfans er én stor familie. VM har været en international folkefest,« konkluderer Enver Hansen.

Den opfattelse bakkes op af politiet, som ville ønske, at der var en ekstra medalje. Til tilskuerne.

En af dansk ishockeys største profiler, Jesper Damgaard, kommer i fokus søndag. Den tidligere landsholdskaptajn, der deltog i 17 VM-turneringer i træk og spillede 256 landskampe, inden flere hjernerystelser stoppede karrieren i 2011, bliver fuldt fortjent optaget i IIHFs Hall of Fame.