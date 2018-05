De danske ishockeyspillere har under det igangværende VM gjort det storartet. Så godt er det gået, at de med sejr tirsdag aften i BOXEN i Herning over Letland kan kvalificere sig til kvartfinalerne.

Men også udenfor isen kører det i olie for de danske spillere. Således er Frans Nielsen lønførende blandt de danske spillere med en årsløn i NHL-ligaklubben Detroit Red Wings på intet mindre end 32,7 millioner danske kroner.

Hermed tjener han cirka en million mere end Frederik Andersen, der vogter målet i NHL-ligaklubben Toronto Marple Leafs.

»Årslønnens størrelse tænker jeg ikke så meget på. Mit fokus ligger mere i at arbejde stenhårdt til træning og på at gøre det så godt som muligt i kampene,« siger Frederik Andersen, der ikke ønsker at fortælle, hvad han bruger de mange penge på.

»Det vælger jeg at holde for mig selv,« siger Frederik Andersen med lavmælt stemmeføring og tilføjer:

»Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg håber at blive i Toronto mange år endnu. Jeg trives i Canada. Det er et fedt sted at spille ishockey og Toronto er en fantastisk by at bo og spille ishockey i. Vi har noget rigtigt stort på vej og er i gang med at bygge et stærkt hold op. Målet er at vi på et tidspunkt kan vinde Stanley Cup’en.«

Lykkes missionen med ham i målet, kan Frederik Andersen måske komme til at tjene endnu mere.

Lønniveauet i NHL er nemlig enormt, og har man eksempelvis samme evner som Edmonton Oilers-stjernen Connor McDavid, er det muligt at have en årsløn på op mod 12,5 mio. US-dollars (cirka 78 mio. danske kroner).

»Det er indiskutabelt at lønningerne i verdens største ishockeyliga er enorme. Egentlig har jeg ikke nogen mening om det. Det følger såmænd bare markedsmekanismerne, og i Nordamerika er ishockeysporten altså kæmpe stor,” siger det danske landsholds svenske træner Janne Karlsson.

Den tidligere danske landsholdsspiller, Lasse Degn, der nu er ishockeykommentator på TV2, bakker synspunktet op.

»Selvfølgelig er NHL-lønniveauet stort. Men jeg synes, det er meget rimeligt. De er efter min mening ikke overbetalte og knokler for pengene i et tæt kampprogram. Ishockey er en hård sport. Spillerne rejser meget. Og hvert enkelt spiller har kun få år at tjene penge i,« siger Lasse Degn.

BT har nærlæst de officielle lønstatistikker i USA og Sverige samt talt med en række eksperter, der kender ishockeyspillernes lønniveau i Danmark, Finland, Rusland og Tyskland.

Frans Nielsen er den spiller på det danske VM-ishockeylandshold der tjener mest. Foto: Henning Bagger Frans Nielsen er den spiller på det danske VM-ishockeylandshold der tjener mest. Foto: Henning Bagger

Frans Nielsen

Alder: 34 år

Klub: angriber i Detroit Red Wings, USA

Nuværende årsløn: 5,25 mio. US-dollars (cirka 32,7 mio. danske kroner)

Kom efter ophold i den svenske klub Timrå IK i 2006 til NHL-klubben New York Islanders på lærlingekontrakt til en årsløn på under én mio. US-dollars. Fik denne i 2012 forlænget med fire år. Her steg årslønnen til 2,75 mio. US-dollars. For to år siden skiftede han til Detroit Red Wings. Kontrakten med denne klub er seks-årig. Da han frem til 2022 er garanteret en årsløn på 5,25 mio. US-dollars, er hele aftalen 196 mio. kroner værd.

Landsholdsmålmand Frederik Andersen, der til daglig tjener millioner i NHL-ligaklubben Toronto Marple Leafs, har har leveret en række glimrende præstationer ved ishockey-VM. Foto: Henning Bagger Landsholdsmålmand Frederik Andersen, der til daglig tjener millioner i NHL-ligaklubben Toronto Marple Leafs, har har leveret en række glimrende præstationer ved ishockey-VM. Foto: Henning Bagger

Frederik Andersen

Alder: 28 år

Klub: målmand i Toronto Marple Leafs, Canada

Nuværende årsløn: 5 mio. US-dollars (cirka 31,2 mio. danske kroner)

Skiftede i 2013 fra den amerikanske AHL Liga-klub Norfolk Admirals til Anaheim Ducks i NHL på en lærlingekontrakt. Årslønnen var frem til 2016 under én mio. US-dollars. Herefter kom han til Toronto Marple Leafs, der i Nordamerika er lige så stor som eksempelvis Real Madrid er det i europæisk fodbold. Her indgik han en fem-årig kontrakt, der sammenlagt er 25 mio. US-dollars værd (cirka 156 mio. danske kroner).

Den danske ishockeylandsholdsspiller Mikkel Bødker spiller til daglig i NHL-ligaklubben San Jose Sharks. Foto: Henning Bagger Den danske ishockeylandsholdsspiller Mikkel Bødker spiller til daglig i NHL-ligaklubben San Jose Sharks. Foto: Henning Bagger

Mikkel Bødker

Alder: 28 år

Klub: angriber i San Jose Sharks, USA

Nuværende årsløn: 4 mio. US-dollars (cirka 24,9 mio. danske kroner)

Blev draftet af NHL-ligaklubben Phoenix Cayotes allerede i 2008. Spillede herefter nogle år på forholdsvis beskeden løn i Arizona Coyotes og Colorado Avalanche. Skiftede i 2016 til San Jose Sharks blev en økonomisk guldgrube eftersom han frem til 2020 er garanteret en årsløn på fire mio. US-dollars. Sammenlagt er aftalen dermed knap 100 mio. kroner værd.

Jannik Hansen har efter denne sæson kontraktudløb i NHL-ligaklubben San Jose Sharks og ved endnu ikke, hvor han skal spille ishockey i næste sæson. Foto: Henning Bagger Jannik Hansen har efter denne sæson kontraktudløb i NHL-ligaklubben San Jose Sharks og ved endnu ikke, hvor han skal spille ishockey i næste sæson. Foto: Henning Bagger

Jannik Hansen

Alder: 32 år

Klub: angriber i San Jose Sharks, USA

Nuværende årsløn: 2,5 mio. US-dollars (cirka 15,6 mio. danske kroner)

Blev i 2016 hentet fra Vancouver Canucks til San Jose Sharks, hvor hans kontrakt udløber efter denne sæson. Han underskrev i 2014 en fire-årig kontrakt til sammenlagt 10 mio. US-dollars. Til BT har Jannik Hansen under VM fortalt, at det er udelukket, at han fortsætter i San Jose Sharks, hvor han ikke har fået spilletid i NHL-kampene siden april. Han håber, at han i løbet af sommeren kan komme på kontrakt i en anden NHL-ligaklub.

Oliver Bjorkstrand scorede et vigtigt mål, da Danmark ved ishockey-VM forleden besejrede Finland. Foto: Henning Bagger Oliver Bjorkstrand scorede et vigtigt mål, da Danmark ved ishockey-VM forleden besejrede Finland. Foto: Henning Bagger

Oliver Bjorkstrand

Alder: 23 år

Klub: angriber i Columbus Blue Jackets, USA

Nuværende årsløn: 655.833 US-dollars (cirka 4,1 mio. danske kroner)

Fik som spiller i Columbis Blue Jackets i efteråret 2016 sin NHL-debut. Har de seneste fem sæsoner tjent sammenlagt 2,6 mio. US-dollars (cirka 16,5 mio. danske kroner). Hans kontrakt udløber efter denne sæson, men til BT har han under VM fortalt, at der er mulighed for, at aftalen med Columbus Blue Jackets henover sommeren bliver forlænget.

Peter Regin er kaptajn på det danske ishockeylandshold under det igangværende VM. Foto: Henning Bagger Peter Regin er kaptajn på det danske ishockeylandshold under det igangværende VM. Foto: Henning Bagger

Peter Regin

Alder: 32 år

Klub: Jokerit Helsinki, Finland

Nuværende årsløn: 4,5 mio. danske kroner

Landsholdskaptajnen har tidligere spillet NHL-ishockey i blandt andet Ottawa Senators, hvor han over to sæsoner havde en årsløn på 607.500 US-dollars (cirka 3,7 mio. danske kroner). Skiftede i 2015 til den finske klub Jokerit Helsinki, der udbetaler en årsløn, der efter sigende gør ham til den bedst betalte sportsstjerne i Finland. Her udløber hans nuværende kontrakt efter næste sæson.

Philip Larsen, til højre, jubler sammen med Nicklas Jensen over en af sidstnævntes mål mod Norge i VM-kampen forleden mod Norge. Foto: JOE KLAMAR Philip Larsen, til højre, jubler sammen med Nicklas Jensen over en af sidstnævntes mål mod Norge i VM-kampen forleden mod Norge. Foto: JOE KLAMAR

Landsholdsspillerne i den finske/russiske KHL-liga

Den finsk/russiske Kontinental Hockey League betragtes af eksperter som verdens næststærkeste ishockeyliga efter den nordamerikanske NHL. Her har flere danske ishockeyspillere de seneste sæsoner optrådt. Blandt disse er backen Philip Larsen, der et par sæsoner mere er på kontrakt i den russiske klub Salavat Ufa 1.400 kilometer øst for Moskva. Her har han en årsløn på omkring 4,5 mio. danske kroner. Knapt så meget tjener Jesper Jensen Aabo og Oliver Lauridsen i Jokerit Helsinki ikke. Det vurderes, at de har en årsløn på mellem mellem 1,5 og 3,5 mio. danske kroner.

Patrick Russel spiller til daglig i AHL-ligaklubben Bakersfield Condors. Foto: Lars Moeller Patrick Russel spiller til daglig i AHL-ligaklubben Bakersfield Condors. Foto: Lars Moeller

Landsholdsspillerne i AHL

I American Hockey League, der er niveauet under NHL, optræder to danske landsholdsspillere. Mathias Bau, der forlod VM-lejren efter at være blevet skadet i milten, har i Hershey Bears en årsløn cirka 450.000 kroner, mens Patrick Russel i Bakersfield Condors tjener omkring én mio. kroner.

Nichlas Hardt spiller til daglig i den svenske klub Malmø Redhawks. Foto: Henning Bagger Nichlas Hardt spiller til daglig i den svenske klub Malmø Redhawks. Foto: Henning Bagger

Landsholdsspillerne i den svenske liga

Lønniveauet ligger i denne liga på mellem 250.000 kroner og 2,5 mio. kroner. Mens Jesper Jensen sidste år i Brynäs tjente 500.000 kroner indkasserede Nichlas Hardt i Malmø Redhawks det dobbelte.

Mads Christensen, der til daglig spiller i den tyske klub EHC München, i aktion på det danske VM-ishockeylandshold mod Norge. Foto: Henning Bagger Mads Christensen, der til daglig spiller i den tyske klub EHC München, i aktion på det danske VM-ishockeylandshold mod Norge. Foto: Henning Bagger

Landsholdsspillerne i den tyske liga

Er man en dygtig ishockeyspiller, er den tyske liga lønmæssigt bestemt værd at søge til. Etablerede spillere kan forvente en årsløn i nærheden af 800.000 kroner. Mads Christensen, der netop har været med til at vinde mesterskabet for sjette gang med holdkammeraterne i EHC München, tjener et sted mellem en og halvanden mio. danske kroner om året.

Julian Jakobsen spiller til dagligt hos de nykårede danske ishockeymestre fra Aalborg Pirates. Foto: Bo Amstrup Julian Jakobsen spiller til dagligt hos de nykårede danske ishockeymestre fra Aalborg Pirates. Foto: Bo Amstrup

Landsholdsspillerne i den danske liga

Lønniveauet i Metalligaen matcher ikke de bedste ligaer i Europa. En spiller som Julian Jakobsen har ved siden af sine aktiviteter hos de nykårede danske mestre, Aalborg Pirates, taget en bankuddannelse. Sammenlagt vurderes det, at han og Herning-veteranen Daniel Nielsen har en årsløn på omkring en halv mio. kroner.