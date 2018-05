Sebastian Dahm afløser overraskende Frederik Andersen i målet, når Danmark i aften duellerer mod Canada ved ishockey-VM.

Landsholdets svenske træner, Janne Karlsson har valgt, at den langlemmede målmand, der har været på hårdt arbejde i de første to VM-kampe mod Tyskland og USA, trænger til en pause.

Det bekræftede Janne Karlsson før kampen mod Canada.

»Vi har valgt, at Frederik skal have opladet batterierne. Der er intet problem hos Frederik, og han er ikke skadet,« siger Janne Karlsson.

BT talte efter søndagens træning med Sebastian Dahm, der til daglig spiller i den tyske klub Iserlohn Roosters, om det canadiske landsholds verdensstjerne Connor McDavid.

»Jeg vil rigtig gerne være med i kampen mod Canada. Det vil være en kæmpe udfordring at spille overfor McDavid. Han er enhver målmands skræk på grund af sit varierede skudrepertoire, men samtidig er det en fed udfordring at få muligheden for at lukke ned for en af verdens bedste spillere,« sagde Sebastian Dahm.