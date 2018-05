GENOPLEV KAMPEN i LIVE-BLOGGEN I BUNDEN AF ARTIKLEN.



Danmark måtte i den tabte kamp mod USA undvære skadede Mads Christensen og herudover måtte Mathias Bau på hospitalet til undersøgelse for en skade i maveregionen.

Det betyder, at der kan være udskiftninger på vej i den danske trup.

Landstræner Janne Karlsson indrømmede, at han i den forbindelse har rettet blikket mod den nordamerikanske NHL-liga, hvor Mikkel Bødkers, Jannik Hansens og Nikolaj Ehlers' respektive klubber de kommende dage risikerer at blive slået ud i kampene om Stanley Cup-trofæet.

»Nu må vi se. Det er bestemt inde i mine overvejelser. Der sker ting og sager de næste nætter. Så det er et kæmpe puslespil. Men det er jo et spørgsmål, hvor længe man kan vente på ting her i livet,« sagde Janne Karlsson, der roste det amerikanske landshold.

»Det er meget, meget dygtigt. Vi må bare erkende, at de var bedre end os. Jeg synes hverken, at vi falder på energien eller viljen,« sagde Janne Karlsson, der efter kampen ikke havde nye informationer om Mathias Bau.

»Vi må vente og se, hvad undersøgelserne på hospitalet viser. Men da det skete, troede jeg ikke, at det var så slemt. Faktisk kom han jo tilbage på banen efter at have ligget på isen et stykke tid,« sagde Janne Karlsson.

Philip Larsen ærgrede sig over nederlaget.

»De udnytter vores fejl. Til gengæld formår vi ikke at udnytte de chancer, vi tilspiller os. Det var efter min mening den store forskel på Danmark og USA i aften,« sagde han og tilføjede:

»Nu gælder det Canada på mandag. Her skal vi i forhold til kampen mod USA forbedre vores tålmodighed og være bedre til at straffe modstanderen, hvis vi igen får en fem mod tre-situation,« sagde Philip Larsen.

