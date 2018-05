Så er der godt nyt fra den danske VM-ishockeylejr.

Klokken 15.15 i eftermiddag landede NHL-stjerneduoen Mikkel Bødker og Jannik Hansen i Billund Lufthavn efter en cirka otte timer lang flyrejse fra USA, hvor de forleden sammen med holdkammeraterne fra San Jose Sharks blev slået ud i Stanley Cup-kvartfinalen mod Vegas Golden Knights.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA: 0-4 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark: 1-7 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

Med den sene ankomst op til aftenens VM-kamp, hvor Danmark klokken 20.15 i BOXEN i Herning møder Finland, ville det ikke have været unaturligt, at de havde foretrukket at hvile ud.

Ikke desto mindre erklærer de sig begge klar til kamp.

»Jeg havde nok ikke været så hurtig hjemme, hvis der ikke havde været VM på hjemmebane i Herning. Jeg er lidt halv-træt, men man kan altid sætte sig op til en kamp på hjemmebane,« citeres Mikkel Bødker blandt andet for at sige til TV 2.

Jannik Hansen er også ved godt mod:

»Det har ikke været så slemt. Et enkelt, langt fly til København, men jeg fik en god blunder undervejs, og nu står vi her. Det er selvfølgelig rart at være her. En lille køretur, komme på plads, se drengene - og så spiller vi en kamp.«

Danmark har ved VM foreløbig spillet tre kampe. I åbningskampen blev Tyskland besejret 3-2 efter omkamp og straffeslag, men det blev til nederlag op 0-4 og 1-7 mod Canada.