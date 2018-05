Det danske ishockey-landshold løb ind i en ordentlig øretæve, da de tabte VM-kampen i BOXEN i Herning 0-4 til USA.

»Resultatet er i sig selv ikke en katastrofe. Men jeg må erkende, at vi giver lidt for meget væk til amerikanerne. Så jeg synes, at vi godt kunne have spillet bedre end vi gjorde,« sagde landsholdskaptajn Peter Regin, der blev kåret som Danmarks bedste spiller.

Selvom det blev til et stort dansk nederlag, ser Peter Regin lyst på tingene.

»Vi må op på hesten igen og tage de gode ting med. Trods alt synes jeg at vi i momenter spiller med dem og forsøger at skabe noget offensivt. Det kan vi tage med os. Men samtidig må vi se om ikke vi kan undgå de overtalssituationer, som amerikanerne satte os i. Der er ting vi kan gøre bedre. Lige nu synes jeg bare, at vi skal glemme resultatet og se at komme videre,« sagde Peter Regin, der ærgrede sig specielt over én ting:

»De kommer foran 1-0 lige før pausen mellem første og anden periode. Var vi gået til pausen med 0-0, havde det set en del bedre ud,« sagde Peter Regin.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA: 0-4 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

Mandag skal Danmark møde Canada.

»Det bliver om muligt en endnu sværere opgave. Vi er udmærket klar over, at vi ikke kommer til at dominere stærke hold som USA, Canada og Finland. De tre VM-kampe vi i disse dage er involveret i, er vi underdogs i. Vi har nogle gode powerplay og dygtige spillere. Så det gælder egentlig bare om at ramme de dage, hvor det er mere stolpe-ind end stolpe-ud,« sagde Peter Regin.

Mathias Bau blev kørt på hospitalet i en ambulance mellem anden og tredje periode på grund af smerter i maveregionen.

»Jeg ved ikke hvad der skete, men så godt at han forsvandt,« lød Peter Regins slutreplik.