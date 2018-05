GENOPLEV KAMPEN i LIVE-BLOGGEN I BUNDEN AF ARTIKLEN.



Sikke en nedtur.

Efter sejr i VM-åbningskampen over Tyskland kom Danmarks mandlige ishockeylandshold ned på jorden, da de af USA blev besejret 0-4.

Men nederlaget var ikke det eneste, der ærgrede danskerne eftersom Mathias Bau udgik med en skade i maveregionen. Angriberen, der til daglig spiller i den amerikanske klub Hershey Bears, forsøgte at spille videre, men udgik og blev i pausen før tredje periode hentet i en ambulance og kørt på hospitalet.

USA, der fredag indledte VM med sejr over Canada, vandt første periode 1-0.

Det var fuldt fortjent eftersom amerikanerne pressede danskerne i bund og vandt skudstatistikken 13-8.

USA havde første store scoringstilbud efter otte minutters spil, hvor Frederik Andersen i det danske mål leverede en dobbeltredning.

Det kunne være blevet til dansk scoring i det 15. minut, hvor Stefan Lassen var alene med USA's målmand Keith Kinkaid, men i stedet blev Danmark minuttet efter fanget i en udskiftning, da New Jersey Devils-backen Will Butcher med lidt hjælp fra en dansk stav og holdkammeraten Johnny Gaudreaus screening fik plads til at kanonere pucken op i nærmeste målhjørne.

USA fortsatte dominansen i anden periode, hvor de scorede til 2-0, da Jesper Jensen Aabo sad i straffeboksen:

Fra blue line kanonerede Quinn Hughes pucken mod det danske mål. Først rettede Derek Ryan den af, hvorefter den ramte Chris Kreider på siden af skøjterne. På den baggrund var Frederik Andersens chance for at redde minimal.

Frederik Andersen Foto: Henning Bagger Frederik Andersen Foto: Henning Bagger

Oliver Bjorkstrand Foto: Henning Bagger Oliver Bjorkstrand Foto: Henning Bagger

Og den danske nedtur fortsatte. Således var USA også i overtal, da Cam Atkinson scorede til 3-0 midt i perioden.

Danmark havde ikke energien til at bringe sig tilbage i kampen i tredje periode.

I stedet øgede USA føringen til 4-0 på Nick Jensens fuldtræffer.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA: 0-4 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

Keith Kinkaid Foto: Henning Bagger Keith Kinkaid Foto: Henning Bagger

Søndag holder det danske VM-hold en velfortjent hviledag, hvorefter landstræner Janne Karlssons tropper mandag aften duellerer mod ishockey-stormagten Canada.

»Der er ingen tvivl om, at vi er underdogs i den kamp. Jeg tror dog på et godt resultat. Vi har tidligere givet canadierne kvalificeret modstand ved VM. Spiller for spiller er de nok bedre end os. Men sådan er ishockey. Vi kan håbe på, at vi er pivskarpe og at de måske er det stik modsatte,« siger Jesper Duus, der er sportschef i Dansk Ishockey Union.

Han har det fint med, at Danmark vandt fredag aftens åbningskamp over Tyskland 3-2.

»Det resultat giver et godt udgangspunkt for vores VM-deltagelse fremadrettet. Nu kan spillerne måske sænke skuldrene en smule og spille mere afslappet i turneringens videre forløb. Selvfølgelig er vi glade for sejren over Tyskland. Skal vi placere os blandt de fire bedste i det indledende gruppespil og dermed spille os i kvartfinalen, er det sandsynligt, at Tyskland er et af de hold, vi skal holde under os i pointtabellen. Tyskernes styrke skal dog ikke undervurderes. De er stærke og kan på gode dage godt tage point fra Canada, USA og Finland, som umiddelbart vurderet er favoritter til at gå videre til kvartfinalerne,« siger Jesper Duus, der holder et vågent øje med San Josés kamp mod Vegas Golden Knights i Stanley Cup-kvartfinalen.

»San José råder over både Mikkel Bødker og Jannik Hansen. Det er spillere, vi helt klart gerne vil have indlemmet i VM-truppen, selvom udtagelse af duoen vil pålægge os en økonomisk byrde. Men den er vi forberedt på,« siger Jesper Duus, der ikke ønsker at oplyse omkostningerne for at have NHL-spillere på landsholdet.

