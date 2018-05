Pyh. Det gik!

Men hvor skulle Danmark ved ishockey-VM dog kæmpe hårdt for sejren på 3-1 over undertippede Sydkorea, der inden kampen i sine fem første slutrundeopgør havde oparbejdet en negativ målscore på 3-39 uden at have været i nærheden af at erobre point.

Således måtte de mere end 10.000 tilskuere i BOXEN i Herning hele følelsesregistret igennem på en ellers herlig forårsdag, hvor solen udenfor skinnede fra en næsten skyfri himmel.

Hermed er Danmark inden sin sidste kamp i det indledende gruppespil tirsdag aften i Herning mod Letland placeret i VM-gruppe B's top-4 med 11 point, og lykkes det for danskerne at fastholde sin position er billetten til kvartfinalerne, der spilles på torsdag, sikret.

Letland, der har to point færre, passerer dog Danmark i pointtabellen, hvis de i morgen besejrer Canada.

Uanset resultatet i denne kamp, vil letterne gå forbi Danmark med sejr i det indbyrdes opgør i ordinær tid.

Teoretisk kan Finland også trække sorteper og åbne for kvartfinalepladser til både Danmark og Letland, men finnerne mangler såvel Canada som Tyskland og ventes i disse kampe at erobre så mange point, at avancement til VM-slutrundens cup-kampe ikke kommer i fare.

Omvendt har Janne Karlssons tropper stadig det hele i egne hænder, da kvalfikation til kvartfinalerne er sikret, hvis sidste gruppekamp vindes.

Janne Karlsson lægger ikke skjul på, at han forventer en hård kamp mod Letland.

»Vi har stor respekt for letterne. Det var flot, at de besejrede Tyskland. Men inden jeg udtaler mig nærmere om vores sejrsmuligheder, vil jeg nærstudere deres spil en ekstra gang,« siger Janne Karlsson til BT.

I første periode af kampen mod Sydkorea lykkedes det ikke for Danmark at imponere. Selvom de rød/hvide vandt skudstatistikken 10-5 var stillingen 0-0 inden den første af to pauser.

Asiaterne, der har forstærket sit hold med syv canadiere, udnyttede at tempoet i det danske spil haltede.

Desuden virkede det som om danskerne undervurderede modstanderne. I hvert fald var det tydeligt, at det danske angrebsspil ikke var tilstrækkeligt direkte.

Sydkorea var allerede efter tre minutters spil tæt på at komme foran 1-0, men Ahn Jin Huis skudforsøg ramte ydersiden af det danske mål, hvorefter pucken sprang i spil.

Da Danmark fredag besejrede Norge blev Nicklas Jensen matchvinder med to fuldtræffere.

Han havde i det 17. minut chancen for at score endnu engang, men i fri skudposition sendte han efter Jannik Hansens oplæg pucken i favnen på Matt Dillon i det sydkoreanske mål.

Til gengæld fik Danmark en fin start på anden periode, hvor Frans Nielsen allerede efter to minutters spil scorede til 1-0, mens sydkoreanerne havde Lee Don Ku udvist.

Et par minutter senere kunne Danmark have øget føringen, men selvom målet var tomt ramte Jesper Jensen stolpen, og på det efterfølgende kontraangreb udlignede sydkoreanernes Kim Kisung til 1-1.

Jesper Jensen fik dog oprejsning for sin gigantiske afbrænder, da han på Oliver Bjorkstrands oplæg scorede til 2-1, som var stillingen, da tredje periode gik i gang.

Her fik sydkoreanerne sat de rystede og nervøse danskere under pres.

Men selvom Sydkorea havde flere chancer for at udligne, var det Danmark, der øgede føringen, da Nichlas Hardt på Frans Nielsens oplæg blot tre minutter før tid scorede det afsluttende mål til 3-1 tæt inde foran mål i powerplay.