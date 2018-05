Danmarks dobbelte målhelt i VM-kampen mod Norge gjorde på flotteste vis som sin lidt mere berømte navnebror Nicklas Bendtner. Nicklas Jensen klappede nemlig også to afgørende scoringer i mål mod broderfolket fra nord.

27-årige Nicklas Jensen skød sig for alvor ind i familien-Danmarks hjerter fredag aften i Herning med to mål i den lille puljefinale mod Norge.

Den ellers mål-farlige danske angriber havde ikke haft held med målscoringen indtil nu ved VM, men mod Norge gik pucken i mål hele to gange.

»Endelig kom den,« konstaterede Nicklas Jensen efter kampen.

»Chancerne har været der, men jeg har ikke været nervøs for, at det ikke ville komme. Jeg har måske været lidt uskarp og uheldig, men i dag kom det. Sådan er det tit i ishockey, nogle gange går den ind, andre gange er det stolpe ud,« fortsatte den danske målscorer, der til daglig spiller i KHL-ligaen for den finske klub Jokerit.

Med sine to scoringer spillede Nicklas Jensen sig i øvrigt ind i en - for Norge - lidt ærgerlig klub af Nicklas'er, der gør det onde ved landets idrætsinstitutioner i afgørende kampe.

Nicklas Jensens navnebror, Nicklas Bendtner, scorede således også to gange, da Danmark og Norge tørnede sammen i en ret så afgørende EM-kvalifikationskamp i Parken i 2011. Og herefter strøg Danmark videre til slutrunden i 2012.

Måske to-gange Nicklas mod Norges landshold kunne give udslag i en dansk kvartfinale?

»Ha, ha, ha, ja, det har jeg ikke tænkt over. Jeg håber, at det danske folk nu tænker lidt mere over ishockey, så det ikke altid er fodbold. Vi skaber et navn for os selv nu i denne her sport, og det er kanon,« sagde Nicklas Jensen og grinede over den - indrømmet - lidt søgte sammenhæng.

Han takkede Herning og de danske tilskuere for den massive opbakning i Boxen og rundt i bybilledet i det midtjyske.

»Det var fedt. Jeg har familie og venner her, halvdelen af Herning er her og resten af Danmark ser på. Stemningen har været helt fantastisk, og byen har været én stor fest, siden turneringen startede. Der er intet at klage over, og det har været bedre, end vi nogensinde havde troet,« sagde Nicklas Jensen.

Lørdag skal Danmark på isen igen i Boxen, hvor Sydkorea venter. Det ligner på forhånd den mest overkommelige opgave i den danske VM-pulje, hvor der skal en sejr til, hvis kursen mod en kvartfinale skal holdes.

Nicklas Jensen advarer mod at tro, at der venter en nem opgave, selvom Sydkorea har fået flere prygl ved VM.

»Det bliver en svær opgave. De spiller god hockey, er skøjtestærke og spiller disciplineret. Vi skal respektere dem som alle andre hold og holde fuld fokus,« siger han.

Således vil et nederlag til Sydkorea være en mindre fiasko for Danmark, og derfor går ingen danskere ud og undervurderer lørdagens modstander.

»Det værste, man kan gøre, er at begynde at undervurdere andre folk. Vi skal gå ind med samme indstilling, som vi har haft i alle kampene og spille, som vi gjorde mod Norge,« slår Nicklas Jensen fast.