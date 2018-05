Slår man ordet 'brandærgerlig' op i ordbogen, dukker der denne tirsdag aften nok et billede af den danske Jokerit-stjerne Jesper Jensen Aabo op.

For Jensen var helt nede og ramme bunden humørmæssigt efter det danske VM-nederlag på 0-1 til Letland - et resultat, der betyder at Danmark nu er færdig ved mesterskabet.

»Et 0-1-nederlag - den svider. Det her er en, der kommer til at blive svær at sluge.«

»Jeg er utroligt skuffet. Det er ret svært at sætte ord på. Vi kunne ikke have bedt om et bedre udgangspunkt end at møde Letland i en direkte kamp om at komme videre. Men hvis man havde fortjent at komme i kvartfinalen, så skal man også kunne slå Letland. Jeg er utroligt skuffet, men jeg må også sige, at Letland spiller en fejlfri kamp. Det er satme ikke meget, de giver os,« lød det anerkendende fra Jesper Jensen Aabo, mens holdkammeraten Oliver Bjorkstrand i baggrunden i frustration og arrighed hamrede sin stav i cementgulvet.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA: 0-4 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark: 7-1 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 2-3 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 3-0 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 3-1 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark 1-0

Og den danske fighter må i stedet for at se frem til en kvartfinale i København torsdag nu se tilbage på en VM-slutrunde, der nåede at bringe nationen i ishockey-ekstase.

»Jeg synes simpelthen, at vi havde fortjent mere. Men det har været en fantastisk oplevelse her i Boxen. Fantastisk at få lov at spille på hjemmebane. Det havde næsten været for meget af det gode at komme til København og spille kvartfinale. Så havde det næsten været et alt for godt eventyr. Men hold kæft, hvor ville jeg gerne have spillet i København.«