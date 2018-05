NHL-stjernen Frans Nielsen blev matchvinder med en scoring til 3-2 på straffeslag i åbningskampen ved ishockey-VM over Tyskland. Men i en snak med BT's udsendte medarbejder efter dramaet i BOXEN i Herning var det ikke ham selv, men holdkammeraten Frederik Andersen han helst ville snakke om.

»Den præstation Frederik leverer er i verdensklasse. Efter min bedste vurdering er han i øjeblikket en af verdens fem bedste målmænd,« sagde Frans Nielsen og tilføjede:

»Vi gjorde ellers ikke arbejdet let for ham mod Tyskland. Ganske vist spiller vi fint de første 40 minutter, men herefter er det som om vi slækker på koncentrationen. Det betød, at Tyskland i slutfasen kom frem til adskillige afslutningsforsøg. VM-turneringen er lang. Men det nytter altså intet, at vi får skudt Frederik træt allerede nu.«

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

Frans Nielsen, der til daglig spiller i den amerikanske klub Detroit Red Wings, var blandt kampens 10 straffeslagsskytter ene om at score.

»Da jeg gik ind til straffeslaget tænkte jeg, at jeg ville placere pucken mellem benene på målmanden. Det er ikke første gang, at jeg scorer på denne måde. Heldigvis lykkedes missionen også denne gang,« sagde Frans Nielsen med et stort smil.

Frans Nielsen indrømmede samtidig, at han har det fint med at spille VM i byen, hvor han voksede op og lærte at spille ishockey.

»Det er kæmpestort at spille VM her i Herning. Sejren betyder alt. Det var en vigtig kamp, men det er en lang turnering, og der er slet ikke noget der er afgjort nu,« lød hans slutreplik.