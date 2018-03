Motivation.

Det er følelsen, som Carpark Norths nye VM-sang ‘Heroes’ gerne skulle få frem i både spillere og fans til VM i ishockey. Sangen kommer til at fylde højtalerne i Royal Arena og Jyske Bank Boxen og er den officielle sang til verdensmesterskaberne, der bliver afholdt i Herning og i København til maj.

Øverst i artiklen kan du helt eksklusivt se og høre en bid af VM-sangen 'Heroes'.

»Vores håb er, at den her sang kan motivere. At den kan motivere spillerne, lige inden de skal ud på isen. Men også lige så meget publikum. Alle skal bare kunne høre en lillebitte bid, og så kan de mærke adrenalinen. Vi håber, at det er det, der sker«, siger Lau Højen, der er forsanger i bandet, til BT, da vi besøger dem i studiet hos Copenhagen Records.

Herunder kan du se og høre det danske rockband Carpark North lidt fortælle om VM-sangen 'Heroes', da BT besøger dem i studiet.

Det danske band består udover Lau Højen af Søren Balsner, der er bassist, og trommeslager Morten Thorhauge, og trioen kombinerer rock- og elektromusik. Deres debutplade udkom i 2003, hvor monsterhittet Transparent & Glasslike er på. 15 år og seks albums senere kan bandets musik så høres af det potentielt største publikum, når VM i ishockey løber over stablen til maj.

Da bandet første gang blev prikket på skulderen og fik tilbuddet om at lave sangen var reaktionen; “Ishockey? Okay, grinern”. Men langt senere i processen gik det op for dem, at eventet er større end som så og potentielt kan blive set af omkring 1,3 milliarder mennesker - og at ishockey og Carpark North faktisk er en ret god kombination.

»Ishockey passer ret godt til os. Vi kan lide at være rimelig actionpacked i vores musik, så rent musikalsk, var det et ret fedt match,« siger Søren Balsner.

Ishockey får også trommeslager Morten Thorhauge til at tænke tilbage på barndommen, når han sammen med vennerne skøjtede rundt på den lokale, frosne sø og tæskede pucken afsted.

»Jeg spillede rigtig meget. Vi havde tandbeskytter og gik rigtig meget op i det. Der var da også folk, der knækkede et par fortænder. Jeg elskede det, fordi der var så meget fart på, og der er et eller andet fedt ved at have sådan en kæp i hånden og så bare smadre til pucken, så meget man overhovedet kan. Blandingen af den friske kulde og farten - det var bare så fedt.«

Og selvom det er en opgave, som bandet er blevet bedt om at løse, så kan de se sig selv i den. Det er nemlig først og fremmest en Carpark North-sang. Og lige præcis ishockey stemmer samtidig glimrende overens med, hvordan drengene ser sig selv - eller i hvert fald hvordan Søren Balsner ser dem.

»Det er noget, vi kan stå 100% inde for. Og også sporten egentlig. For når man kigger op, så er det en mandesport, så er det slåskamp, men når man så kigger ned, så er det faktisk en damesport - det er jo ballet, de laver på isen. Og der er vi nok også selv både maskuline og lidt fimsede på samme tid. Det passer perfekt,« fortæller bassisten Søren Balsner, inden hele bandet bryder ud i latter.

På fredag udkommer 'Heroes' i sin fulde version, men du kan allerede nu høre en bid af sangen eksklusivt her på bt.dk.

Det danske ishockeylandshold og resten af VM-nationerne træder på isen fra den 4. til den 20. maj.