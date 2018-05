Danmark vandt onsdag aften sensationelt 3-2 over Finland i ishockey-VM's indledende gruppespil.

Her får du BT's bedømmelse af kampen.

Kampens karakter: 12

Denmark spillede et brag af en kamp mod Finland, der af mange betragtes som favorit til at erobre en VM-medalje. Men landstræner Janne Karlssons tropper, der tidligere på dagen var blevet forstærket af de i hast hjemkaldte NHL-spillere, Mikkel Bødker og Jannik Larsen, leverede en vaskeægte sensation ved at vinde 2-1. Det kunne der intet indvendes imod. De fightede formidabelt, leverede fremragende ishockeyspil og havde i Frederik Andersen, Frans Nielsen samt Oliver Bjorkstrand en trio, der slog til da det gjaldt.

Kampens bedste dansker: Frans Nielsen

Veteranen fra Detroit Red Wings spillede et brag af en kamp. Hans mål til 1-0 var fremragende. Han modtog pucken i finnernes højre forsvarszone og hamrede den i netmaskerne.

Kampens hårde hund: Nicklas Jensen

Den temperamentsfulde angriber var i krigshumør. Han endte i begyndelsen af anden periode i slagsmål med finnernes Saku Maenalanen. De hamrede løs på hinanden med handskerne, og blev begge korret udvist.

Kampens skuffelse: Jesper Jensen

Dummede sig, da Danmark netop havde bragt sig foran. Blev udvist for høj stok, og i powerplayet udnyttede finnernes store profil Sebastian Aho til at score til 1-1.