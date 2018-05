Mens ishockeylandsholdets cheftræner Janne Karlsson ikke ønsker at melde en målsætning ud for den danske deltagelse ved VM på hjemmebane, er anfører Peter Regin mere klar i mælet.

»Det er da ikke nogen hemmelighed, at jeg drømmer om, at vi kvalificerer os til kvartfinalen,« siger Peter Regin, der glæder sig til fredagens åbningskamp i Herning mod Tyskland.

»Jeg betragter det helt klart som en nøglekamp. Det er et af de hold, vi kommer til at slås med om en kvartfinaleplads i det indledende gruppespil,« siger Peter Regin, der er imponeret over, at Tyskland ved vinter-OL tidligere på året i Sydkorea vandt sølv.

»Det var et flot resultat. Siden har de modtaget en række afbud fra dygtige spillere, men omvendt har de fået spillere ind fra den nordamerikanske liga. Det er dog ikke noget, vi fokuserer på. Vi er mere fokuseret på os selv,« siger Peter Regin.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

Danmark vandt for et par uger siden i en træningskamp 4-3 over Tyskland.

»Det er ikke er resultat, vi kan bruge til noget, men det er klart, at vi i den kamp gjorde nogle ting, som vi måske kan bruge til en gentagelse af sejren,« siger Peter Regin.

Mads Christensen er utvivlsomt den danske landsholdsspiller, der kender tyskernes styrke allerbedst. Således er det kun en uge siden, at han sammen med holdkammeraterne i Red Bull München sikrede sig det tyske mesterskab for tredje år i træk.

»Jeg har boet i Tyskland de seneste 10 år. Så selvfølgelig er kampen for mit vedkommende ekstra speciel. Det er helt sikkert en kamp, jeg glæder mig rigtig meget til,« siger Mads Christensen, der ikke tør garantere dansk sejr.

»Tyskerne har en bred bruttotrup og et godt hold. Det var kæmpestort i Tyskland, da de vandt OL-sølv. Jeg var så heldig, at syv spillere fra mit klubhold var med på holdet. Så der blev virkelig festet igennem ved hjemkomsten. På tyskernes VM-hold er der blandt disse kun tre tilbage. Så det er indiskutabelt, at det er et anderledes hold, vi skal op mod,« siger Mads Christensen.